Украинские дроны атаковали завод "Энергия" в РФ, где производят аккумуляторы для БПЛА (фото)

Завод специализируется по производству химических источников тока, а продукция предприятия широко используется в оборонной промышленности.

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В России в Липецкой области украинские дроны второй раз за последние 3 месяца атаковали завод "Энергия" в Ельце. Есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA.

На кадрах, которые получило издание, видно, что один из БПЛА попал в асфальт рядом с заводом, а на территории самого предприятия возник пожар. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ранее сообщил о пожаре из-за падения БПЛА на "на одном из предприятий" в Ельце.

"После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. Сейчас огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — написал он.

Завод "Энергия" производит аккумуляторы в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота. До этого он уже был атакован беспилотниками. Это произошло 23 мая 2025 года. В результате той атаки вспыхнул один из цехов, пострадали 9 работников предприятия.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что атакованный завод "Энергия" — это одна из наиболее критических целей для России.

"Был атакован завод "Энергия" в городе Елец, Липецкой области. Там изготавливают батареи для: блоков планирования и коррекции ракет, для комплекса "Искандер", а также крылатых ракет", — написал глава ЦПД Андрей Коваленко.

По данным ГУР Украины завод "Энергия" производит химические источники питания для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) российских авиабомб. Поражение и приостановление работы предприятия будет иметь прямое влияние на производство именно комплектов УМПК, так называемых КАБов.

Справка: завод ПАО "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Напомним, что в течение нескольких часов ночью 3 июля Липецкая область России находилась под атакой БПЛА. Взрывы прогремели в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий, специализирующееся на производстве химических источников тока.