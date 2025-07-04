Удар по заводах у РФ: ЗСУ знищили виробництво боєголовок ракет, КАБів і "Шахедів"

У ніч на 4 липня українські далекобійні безпілотники завдали точкових ударів по критично важливих оборонних об'єктах на території Росії. Цілями стали Азовський оптико-механічний завод (АОМЗ) у Ростовській області та Науково-дослідний інститут прикладної хімії (НДІПХ) у Сергієвому Посаді під Москвою.

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Це продовження системної кампанії з виведення з ладу російських військових підприємств, що беруть участь у виробництві компонентів високоточного та ударного озброєння. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Удар по АОМЗ

Згідно з кадрами, опублікованими російськими джерелами, дрони точно вразили територію АОМЗ. Хоча підприємство мало відоме, воно, як і завод "Енергія" в Єльці, виробляє ключові компоненти для систем озброєння. За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України АОМЗ відповідає за:

напівактивні лазерні головки самонаведення для авіаційних бомб КАБ-500Л і КАБ-1500Л;

головки самонаведення ракет Х-29Л, Х-38, Р-27Т;

оптико-електронні, тепловізійні та телевізійні системи для різних типів ракет і ПТРК.

Таким чином, АОМЗ відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії високоточною зброєю, а його ураження є чутливим ударом по виробничому ланцюжку росіян.

Фото: Pinterest

НДІ прикладної хімії в Сергієвому Посаді

Другим об'єктом став НДІ прикладної хімії, по якому, як припускають, удар завдали дрони FP-1. Метою стала трансформаторна підстанція, унаслідок чого підприємство втратило електропостачання і призупинило роботу.

Оглядачі зазначають, що, незважаючи на "мирну" назву, цей НДІ, за даними ГУР, займається розробкою і виробництвом твердого ракетного палива і вибухових речовин, включно з:

термобаричні бойові частини для РСЗВ "Солнцепек" і гранатометів "Шмель";

термобарично-шрапнельну бойову частину ТВ-БЧ-50, яка масово використовується на дронах-камікадзе Shahed і містить елементи ураження, "кульки", що збільшують ефективність ураження на відкритій місцевості.

Російська система ТОС-1 "Солнцепек" Фото: Скрін відео

Нагадаємо, 4 липня у Кривому Розі прогримів потужний вибух. За попередніми даними, Росія застосувала кориговану авіаційну бомбу (КАБ), імовірно "Грім-Е1", яка пролетіла понад 70 км.