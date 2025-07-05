Введен план "Ковер", работала ПВО: дроны, вероятно, атаковали несколько аэродромов РФ (видео)

Ночью и под утро 5 июля дроны атаковали Россию: под ударами в частности оказались военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области и аэродром в Борисоглебске Воронежской области.

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Также дроны добрались до столицы Чувашской республики — города Чебоксары, где, предварительно, мог быть атакован местный завод. Об атаке по разным уголкам РФ сообщили росСМИ.

Дроны атаковали Чебоксары ночью, около 03:00 часов. Российское медиа Mash информировало о взрывах в городе, активной работе ПВО, а также "сбитии" одного из беспилотников. В результате обстрела в Чебоксарах поднялся пожар, местные также сообщили о перебоях в работе мобильного интернета из-за атаки.

По информации росСМИ, регион был атакован дронами типа "Лютый".

Также ударные беспилотники ночью атаковали город Борисоглебск Воронежской области. Местные слышали звуки взрывов и сообщали об атаке по аэродрому.

В сети распространили кадры атаки по Борисоглебску.

Под утро под ударом беспилотников оказался военный аэродром "Энгельс" (официальное название — "Энгельс-2"). Около 04:00 часов российское медиа Mash сообщило об атаке по Саратовской области, отметив, что один из дронов сбили прямо над "Энгельсом".

Губернатор Саратовской области, по данным медиа, сообщил, что в результате атаки БпЛА по региону повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе.

"Предварительно, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы", — отметил чиновник.

Из-за атаки беспилотников в российских аэропортах был введен план "Ковер". В частности в петербургском аэропорту "Пулково" из-за обстрела дронов задержали более 50 авиарейсов.

Официального подтверждения атаки по аэродромам РФ на момент публикации не было.

Напомним, 4 июля дроны атаковали Подмосковье: в результате обстрела поднялся большой столб дыма в Сергиевом Посаде.

Также 3 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что ВСУ взорвали склады БК в Донецкой области.