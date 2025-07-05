Введено план "Килим", працювала ППО: дрони, ймовірно, атакували кілька аеродромів РФ (відео)

Уночі та під ранок 5 липня дрони атакували Росію: під ударами зокрема опинилися військовий аеродром "Енгельс" у Саратовській області та летовище у Борисоглібську Воронезької області.

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Також дрони дісталися до столиці Чуваської республіки — міста Чебоксари, де, попередньо, міг бути атаковий місцевий завод. Про атаку по різних куточках РФ повідомили росЗМІ.

Дрони атакували Чебоксари уночі, близько 03:00 години. Російське медіа Mash інформувало про вибухи у місті, активну роботу ППО, а також "збиття" одного із безпілотників. Внаслідок обстрілу у Чебоксарах здійнялася пожежа, місцеві також повідомили про перебої в роботі мобільного інтернету через атаку.

За інформацією росЗМІ, регіон було атаковано дронами типу "Лютий".

Також ударні безпілотники уночі атакували місто Борисоглібськ Воронезької області. Місцеві чули звуки вибухів та повідомляли про атаку по аеродрому.

У мережі поширили кадри атаки по Борисоглібську.

Під ранок під ударом безпілотників опинився військовий аеродром "Енгельс" (офіційна назва — "Енгельс-2"). Близько 04:00 години російське медіа Mash повідомило про атаку по Саратовській області, зазначивши, що один із дронів збили прямо над "Енгельсом".

Губернатор Саратовської області, за даними медіа, повідомив, що внаслідок атаки БпЛА по регіону пошкоджені житлові будинки у Саратові та Енгельсі.

"Попередньо, постраждалих нема. На місцях працюють оперативні служб", — зазначив посадовець.

Через атаку безпілотників у російських аеропортах було введено план "Килим". Зокрема у петербурзькому аеропорту "Пулково" через обстріл дронів затримали понад 50 авіарейсів.

Офіційного підтвердження атаки по аеродромах РФ на момент публікації не було.

Нагадаємо, 4 липня дрони атакували Підмосков'я: внаслідок обстрілу здійнявся великий стовп диму у Сергієвому Посаді.

Також 3 липня у Генеральному штаб ЗСУ повідомили, що ЗСУ підірвали склади БК на Донеччині.