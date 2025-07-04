Здійнявся великий стовп диму: Підмосков'я атакували безпілотники, внаслідок ударів зникла електрика (відео)

Під ранок 4 липня Росію атакували ударні безпілотники. Серія вибухів прогриміла зокрема у Підмосков'ї — у Сергієвому Посаді внаслідок атаки як мінімум 5 дронів здійнялася пожежа на місцевому підприємстві.

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Безпілотники, попередньо, уразили Загорський оптико-механічний завод, що належить до військової машини Кремля. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Наші дрони успішно атакували російський військовий завод ОАО "Загорський оптико-механічний завод" (ОАО "ЗОМЗ"). Адреса: 141300, м. Сергіїв Посад, Московської області, пр. Червоної Армії, 212 В", — зазначив Андрющенко.

За його інформацією, внаслідок атаки безпілотників було виведено із ладу роботу місцевої електропідстанції, у самому місті та на прилеглій території зникло електропостачання.

У мережі також поширили кадри атаки по Сергієвому Посаді. Вони демонструють, як над містом здійнявся великий стовп диму.

За інформацією російських пабліків, щонайменше 5 ударних безпілотників атакували Сергіїв Посад.

"Зі слів очевидців, дрони летіли у бік місцевого заводу з оброблення металу", — стверджують росЗМІ.

Як пишуть місцеві медіа, атака по Сергієвому Посаді почалася близько 05:00 години. З того часу мешканці міста чули характерні звуки прольотів дронів у небі, а також серію вибухів.

Також, за даними росіян, внаслідок атаки безпілотників постраждав чоловік — отримав осколкові поранення.

Загорський оптико-механічний завод — підприємство військового призначення

Завод, який під ранок, попередньо, атакували безпілотники, є російським підприємством військового призначення, виробничі потужності якого розташовані у Сергієвому Посаді. Він входить до складу холдингу "Швабе", який належить до російського державного оборонного конгломерату "Ростех".

Загорський оптико-механічний завод виготовляє піротехніку та високоточне оптичне обладнання для військових.

Нагадаємо, 3 липня дрони атакували Липецьку область РФ: під ударом опинився місцевий завод "Енергія".

Також 3 липня на окупованій частині Донецької області було атаковано великий склад боєприпасів росіян, там відбулася масштабна детонація.