Поднялся большой столб дыма: Подмосковье атаковали беспилотники, в результате ударов пропало электричество (видео)

Под утро 4 июля Россию атаковали ударные беспилотники. Серия взрывов прогремела в частности в Подмосковье — в Сергиевом Посаде в результате атаки как минимум 5 дронов поднялся пожар на местном предприятии.

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Беспилотники, предварительно, поразили Загорский оптико-механический завод, принадлежащий к военной машине Кремля. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Наши дроны успешно атаковали российский военный завод ОАО "Загорский оптико-механический завод" (ОАО "ЗОМЗ"). Адрес: 141300, г. Сергеев Посад, Московской области, пр. Красной Армии, 212 В", — отметил Андрющенко.

По его информации, в результате атаки беспилотников была выведена из строя работа местной электроподстанции, в самом городе и на прилегающей территории исчезло электроснабжение.

В сети также распространили кадры атаки по Сергиевому Посаду. Они демонстрируют, как над городом поднялся большой столб дыма.

По информации российских пабликов, по меньшей мере 5 ударных беспилотников атаковали Сергеев Посад.

"По словам очевидцев, дроны летели в сторону местного завода по обработке металла", — утверждают росСМИ.

Как пишут местные медиа, атака по Сергиевому Посаду началась около 05:00 часов. С тех пор жители города слышали характерные звуки пролетов дронов в небе, а также серию взрывов.

Также, по данным россиян, в результате атаки беспилотников пострадал мужчина — получил осколочные ранения.

Загорский оптико-механический завод — предприятие военного назначения

Завод, который под утро, предварительно, атаковали беспилотники, является российским предприятием военного назначения, производственные мощности которого расположены в Сергиевом Посаде. Он входит в состав холдинга "Швабе", который относится к российскому государственному оборонному конгломерату "Ростех".

Загорский оптико-механический завод производит пиротехнику и высокоточное оптическое оборудование для военных.

Напомним, 3 июля дроны атаковали Липецкую область РФ: под ударом оказался местный завод "Энергия".

Также 3 июля на оккупированной части Донецкой области был атакован большой склад боеприпасов россиян, там произошла масштабная детонация.