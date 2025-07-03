Пылает большой склад боеприпасов: на оккупированной Донетчине прогремели взрывы, произошла детонация (видео)

Поздно вечером 2 июля во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремели взрывы, а после этого началась масштабная детонация. Предварительно, под ударом оказался большой склад боеприпасов оккупантов.

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"Большой склад БК россиян в городе Харцызск, Донецкой области, на временно оккупированной территории", — подписал кадры, на которых видны последствия атаки, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Российские паблики сообщили об атаке по Харцызску Донецкой области около 22:00 часов.

Оккупационная руководительница Харцызска, Виктория Жукова, в своем Telegram-канале призвала местных жителей находиться в укрытиях, и отметила, что информации о "прилетах" по состоянию на 22:07 часов не поступало.

Скриншот | сообщения оккупационных властей Харцызска

Вскоре российские паблики информировали, что в Харцызске в результате атаки во многих домах пострадало остекление.

Детонация, происходящая в Харцызске, также видна из оккупированной Макеевки, отметили местные каналы.

Информации о "прилетах" по складу БК российские власти на момент публикации не комментировали. Другие последствия атаки по Харцызску устанавливаются.

Напомним, 2 июля в российском медиа Mash сообщили о взрыве в автомобиле 80-летнего ветерана КГБ.

Также 1 июля в сети информировали об атаке дронов по заводу "Купол" в российском Ижевске, выпускающему ЗРК "Тор" и дроны "Гарпия".