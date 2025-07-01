Выпускает ЗРК "Тор" и дроны "Гарпия": в российском Ижевске неизвестные дроны атаковали завод "Купол"

В местных пабликах сообщают о нескольких взрывах и об отключении мобильной связи. Власти заявили только, что закрыт аэропорт и уклончиво отметили, что атаковано "одно из предприятий" города.

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Ижевск, столицу Удмуртии и неофициальную "оружейную столицу" России, атаковали неизвестные дроны. Местные жители сообщают о взрывах на оборонном заводе "Купол", который производит зенитные ракетные комплексы малой дальности, а также ЗРК "Тор-М2Э" и мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант". Фокус собрал все, что известно об атаке.

Атака на завод "Купол" в Ижевске

Сообщения об атаке появились около 8 утра. Официально власти заявили, что одно из предприятий в Ижевске "подверглось атаке беспилотников". Какое именно это было предприятие – не сообщалось.

"Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления", — заявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов, уточнив, что "есть пострадавшие" и "очаги возгорания". В аэропорту Ижевска были введены ограничения.

В Ижевске было атаковано "предприятие" Фото: Скріншот

В то же время в пабликах Ижевска об атаке написали более развернуто и опубликовали видео дронов, которые направлялись к городу. Там рассказали, что слышали несколько взрывов, потом о пожаре. Судя по видеороликам, дроны пытались сбивать из стрелкового оружия.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

А в комментариях отметили, что был отключен мобильный интернет, но это не помогло, так как по меньшей мере два дрона "прилетели в цель".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Также жители Ижевска пожаловались, что не было воздушной тревоги и не работало ПВО.

Жители Ижевска пожаловались, что не работало ПВО и воздушная тревога Фото: Скріншот

После этого возможность комментировать в Telegram-каналах Ижевска стали закрывать, а комментарии удалять.

Что известно о заводе "Купол" в Ижевске

Ижевский электромеханический завод "Купол" - одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

завод "Купол в Ижевске"

Завод занимается производством высокоточных изделий ПВО и радиоэлектронной аппаратуры военного назначения. С 2002 года ОАО "ИЭМЗ "Купол" входит в состав Концерна ПВО "Алмаз-Антей", объединившего более 40 крупнейших предприятий, которые специализируются на разработке и производстве систем ПВО для всех видов вооруженных сил.

Данное предприятие выпускает ЗРК "Тор-М2Э", также мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант", и производит их сервисное обслуживание.

После российского повномасштабного вторжения в Украину, на заводе началось производство ударных беспилотников "Гарпия-А1", использующие двигатели и комплектующие из Китая.

Напомним, это не первый раз, когда завод "Купол" был атакован. В прошлом году сообщалось об атаке и взрывах.

А в ночь на 1 июля были атакованы военные объекты в оккупированном Крыму и Донецке. Фокус подробно писал об атаке.