Випускає ЗРК "Тор" і дрони "Гарпія": у російському Іжевську невідомі дрони атакували завод "Купол"

У місцевих пабліках повідомляють про кілька вибухів і про відключення мобільного зв'язку. Влада заявила тільки, що закрито аеропорт і ухильно зазначила, що атаковано "одне з підприємств" міста.

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Іжевськ, столицю Удмуртії і неофіційну "збройову столицю" Росії, атакували невідомі дрони. Місцеві жителі повідомляють про вибухи на оборонному заводі "Купол", який виробляє зенітні ракетні комплекси малої дальності, а також ЗРК "Тор-М2Е" і мішенево-тренувальні комплекси "Саман-М1" і "Ад'ютант". Фокус зібрав усе, що відомо про атаку.

Атака на завод "Купол" в Іжевську

Повідомлення про атаку з'явилися близько 8 ранку. Офіційно влада заявила, що одне з підприємств в Іжевську "зазнало атаки безпілотників". Яке саме це було підприємство — не повідомляли.

"Усі оперативні служби виїхали на місце. Додаткову інформацію повідомлятиму в міру надходження", — заявив глава Удмуртської республіки Олександр Бречалов, уточнивши, що "є постраждалі" і "осередки загоряння". В аеропорту Іжевська було введено обмеження.

В Іжевську було атаковано "підприємство" Фото: Скріншот

Водночас у пабліках Іжевська про атаку написали більш розгорнуто й опублікували відео дронів, які прямували до міста. Там розповіли, що чули кілька вибухів, потім про пожежу. Судячи з відеороликів, дрони намагалися збивати зі стрілецької зброї.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

А в коментарях зазначили, що було відключено мобільний інтернет, але це не допомогло, оскільки щонайменше два дрони "прилетіли в ціль".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Також жителі Іжевська поскаржилися, що не було повітряної тривоги і не працювало ППО.

Жителі Іжевська поскаржилися, що не працювало ППО і повітряна тривога Фото: Скріншот

Після цього можливість коментувати в Telegram-каналах Іжевська стали закривати, а коментарі видаляти.

Що відомо про завод "Купол" в Іжевську

Іжевський електромеханічний завод "Купол" — одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії.

завод "Купол в Іжевську"

Завод займається виробництвом високоточних виробів ППО і радіоелектронної апаратури військового призначення. З 2002 року ВАТ "ІЕМЗ "Купол" входить до складу Концерну ППО "Алмаз-Антей", який об'єднав понад 40 найбільших підприємств, що спеціалізуються на розробці та виробництві систем ППО для всіх видів збройних сил.

Це підприємство випускає ЗРК "Тор-М2Е", а також мішенево-тренувальні комплекси "Саман-М1" і "Ад'ютант", і здійснює їхнє сервісне обслуговування.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну, на заводі почалося виробництво ударних безпілотників "Гарпія-А1", що використовують двигуни і комплектуючі з Китаю.

Нагадаємо, це не вперше, коли завод "Купол" був атакований. Минулого року повідомлялося про атаку і вибухи.

А в ніч на 1 липня були атаковані військові об'єкти в окупованому Криму та Донецьку. Фокус докладно писав про атаку.