Дрони атакували виробництво зенітних ракет у російському Іжевську: що відомо

На підприємстві виготовляють продукцію військового призначення для Міноборони РФ. За деякими даними, атака припала на цех виробництва безпілотників.

Уранці 17 листопада близько 7:00 за місцевим часом в Іжевську стався вибух, спричинений атакою безпілотного літального апарата (БПЛА). Об'єктом удару став машинобудівний завод "ІЕМЗ Купол", розташований на вулиці Леніна, 101. Про це повідомили російські ЗМІ та місцеві жителі.

"У квартирах затряслися стіни, на машинах спрацювала сигналізація. За словами городян, дрон атакував електромеханічний завод "Купол", що виконує замовлення для Міноборони", — ідеться в повідомленні.

Інцидент прокоментував республіки Удмуртія Олександр Бречалов. За його словами, безпілотник упав на заводський цех, що потребувало евакуації персоналу.

"На жаль, одна людина постраждала. Її вже госпіталізували — стан середнього ступеня тяжкості", — написав чиновник у соцмережах.

Бречалов не уточнив, чим займається підприємство, проте відомо, що "Купол" виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор", радіолокаційні станції та іншу військову продукцію для потреб Міноборони РФ. Також є інформація, що удар припав на 300-й майданчик, де налагоджено виробництво ударних безпілотних систем.

Таким чином атака на підприємство може знизити темпи випуску продукції військового призначення для Збройних сил РФ, яка активно застосовується в Україні.

Відстань до Іжевська від українського кордону Фото: Мілітарний

Міноборони Росії атаку на Удмуртію не коментувало, повідомивши про знищення двох дронів над Бєлгородською областю, а також чотирьох безпілотних катерів у Чорному морі, які прямували в бік Криму.

Судячи з коментарів місцевих жителів, атака по заводу, розташованому в межах міста, припала їм не до душі. В Іжевську вже давно точиться суперечка з приводу розміщення військових об'єктів серед міської забудови.

"Треба було думати раніше, коли безпілотники клепали просто в центрі міста". — обурився один із місцевих.

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Раніше повідомлялося, що Україна отримала можливість випускати в промислових масштабах дешеві дрони, якими керують системи штучного інтелекту, які дістають до цілі навіть тоді, коли GPS-сигнал заглушили пристрої радіоелектронної боротьби противника.