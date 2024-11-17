Дроны атаковали производство зенитных ракет в российском Ижевске: что известно

На предприятии изготавливают продукцию военного назначения для Минобороны РФ. По некоторым данным, атака пришлась по цеху производства беспилотников.

Утром 17 ноября около 7:00 по местному времени в Ижевске произошел взрыв, вызванный атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Объектом удара стал машиностроительный завод "ИЭМЗ Купол", расположенный на улице Ленина, 101. Об этом сообщили российские СМИ и местные жители.

"В квартирах затряслись стены, на машинах сработала сигнализация. По словам горожан, дрон атаковал электромеханический завод "Купол", который выполняет заказы для Минобороны", — говорится в сообщении.

Инцидент прокомментировал республики Удмуртия Александр Бречалов. По его словам, беспилотник упал на заводской цех, что потребовало эвакуации персонала.

"К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести", — написал чиновник в соцсетях.

Бречалов не уточнил, чем занимается предприятие, однако известно, что "Купол" производит зенитно-ракетные комплексы "Тор", радиолокационные станции и другую военную продукцию для нужд Минобороны РФ. Также есть информация, что удар пришелся по 300-й площадке, где налажено производство ударных беспилотных систем.

Таким образом атака на предприятие может снизить темпы выпуска продукции военного назначения для Вооруженных сил РФ, которая активно применяется в Украине.

Расстояние до Ижевска от украинской границы Фото: Милитарный

Минобороны России атаку на Удмуртию не комментировало, сообщив об уничтожении двух дронов над Белгородской областью, а также четырех беспилотных катерах в Черном море, следовавших в сторону Крыма.

Судя по комментариям местных жителей, атака по заводу, расположенному в черте города пришлась им не по душе. В Ижевске уже давно идет спор по поводу размещения военных объектов среди городской застройки.

"Надо было думать раньше, когда беспилотники клепали прямо в центре города". – возмутился один из местных.

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