Автомобиль Nissan Qashqai мог взорваться из-за технической неисправности. В июне дочка ветерана заправляла кондиционер и меняла сигнализацию на СТО.

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Очевидцы насчитали несколько взрывов на Старопименовском переулке, сгорело минимум два автомобиля. О произошедшем сообщило российское медиа Mash.

На опубликованных кадрах видно сгоревший дотла легковой автомобиль Nissan и вторую машину белого цвета с сильно поврежденным передом. Рядом проходят сотрудники ГАИ. К месту происшествия прибыли спасатели, которые боролись с огнем.

Медиа "Осторожно, Москва" пишет, что автомобиль взорвался из-за технической неисправности. Пожар удалось потушить, автомобили залили белой пеной.

В машине, которая загорелась в центре Москвы, находился 80-летний ветеран КГБ СССР, отметило СМИ.

Основной версией инцидента считают неисправную проводку в автомобиле Nissan Qashqai. По данным SHOT, Nissan сгорел полностью, а у Ford выгорела передняя часть.

Владелица сгоревшей машины говорит, что дым пошел из-под капота машины в тот момент, когда она парковалась во дворе.

Женщина в прошлом служила в спецслужбах, вместе с отцом она возвращалась из дачи. Ей удалось вытащить пенсионера из салона горящего авто. Известно, что в июне текущего года она заправляла кондиционер и меняла сигнализацию на СТО.

Напомним, украинская военная разведка взорвала железнодорожные пути на оккупированной части Запорожской области, по которым ВС РФ доставляли оружие и боеприпасы.

В Киевской области российские агенты заложили взрывчатку в мопед и таким образом хотели убить бойца 12-й бригады НГУ "Азов".