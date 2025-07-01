Два подрыва за неделю: ГУР остановило поезд с боеприпасами ВС РФ в Запорожской области (видео)
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по повреждению логистики Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированной части Запорожской области. Разведчикам удалось взорвать железнодорожные пути, по которым россияне везли оружие и боеприпасы на линию фронта на юге.
Две успешные спецоперации ГУР состоялись в конце июня-начале июля 2025 года. На видео, опубликованном пресс-службой ведомства, показали железнодорожные пути, поврежденные украинцами, а также грузовой поезд, который застыл посреди лесов и полей.
Разведчики сообщили, что диверсии на ВОТ Запорожской области состоялись 26 июня и 1 июля. Июньские кадры с разрушенной железнодорожной колеей — следствие подрыва, говорится в заявлении пресс-службы. Отмечается, что благодаря диверсиям удалось остановить грузовые перевозки врага почти на неделю.
"Движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, парализовали более чем на неделю", — написало ГУР.
В то же время в течение нескольких дней россияне смогли отремонтировать поврежденный участок. Но после этого, уже 1 июля, произошел очередной "грохот" и "ключевая логистическая ветка оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована", заявили разведчики.
Спецоперация ГУР — детали
ГУР не уточнило, где именно произошел взрыв. На карте боевых действий проекта DeepState видим, что РФ построила ветку железной дороги, которая идет от Волновахи до Токмака и проходит на расстоянии 26-60 км от линии боев в Запорожской области.
Между тем в Telegram-канале руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко 1 июля появилось сообщение о действиях партизан "Антисмерш". Партизаны заявили, что повредили релейный шкаф в селе Новобогдановка Запорожской области. Благодаря этой диверсии движение на одной из веток железной дороги приостановлено и ВС РФ имеют проблему с поставками боеприпасов из Крыма. По мнению Андрющенко, таким образом удалось "ослабить [российские] позиции и силы для ведения войны".
Отметим, 21 июня стало известно о еще одной успешной операции ГУР на железной дороге, которую россияне построили на ВОТ Запорожской области. Как сообщили разведчики, события произошли под Токмаком: между селом Левадное и городом Молочанск. Украинцам удалось взорвать грузовой поезд с цистернами горючего. Согласно данным Андрющенко, загорелись 11 цистерн, а дым видят за 20 км.
Напоминаем, 25 мая украинские спецслужбы взорвали железнодорожный состав с топливом, при этом использовав ударные БПЛА. Весной ГУР рассказало о серии инцидентов на российской железной дороге, благодаря которым удалось разрушить логистику ВС РФ.