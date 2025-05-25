Воины ГУР разгромили военный поезд оккупантов под Запорожьем (видео)

Подразделение ударных БПЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины 24 мая уничтожило железнодорожный состав с топливом, предназначенным для российских войск. Удар был нанесён на участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка, на территории временно оккупированной Запорожской области.

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Об этом сообщила пресс-служба украинской разведки, опубликовав соответствующее видео.

По меньшей мере три цистерны с горючим были поражены дронами в районе населенного пункта Новобогдановка Мелитопольского района, в 50 км от линии боевого соприкосновения. По информации канала "Кіберборошно", координаты удара — 47.0913824, 35.3175684.

Координаты места поражения российского ж/д состава Фото: Telegram / КіберБорошно

В ГУР отметили, что данный удар имеет существенное значение для нарушения логистики российских войск, которые активно используют железнодорожные перевозки для снабжения топливом и техникой на южном направлении. Повреждение железнодорожной инфраструктуры затрудняет оперативную переброску и поддержку оккупационных сил в Запорожской области и Крыму.

Комментируя событие обозреватели "Милитарного" отметили, что на фоне системных ударов по логистике российская сторона активно восстанавливает железнодорожные маршруты на оккупированных территориях. В частности, строится новая ветка Ростов-на-Дону – Крым, проходящая через Бердянск, что позволяет сократить логистическое плечо и уменьшить зависимость от Крымского моста. Также планируется запуск грузового сообщения с Мелитополем и модернизация направления Мариуполь – Ростов-на-Дону.

Напомним, в декабре 2024 года на территории России произошла серия диверсий на железных дорогах. По информации ГУР Минобороны Украины, 5 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза. 13 декабря в Краснодаре был подожжен железнодорожный локомотивный парк, а 14 декабря в Ульяновске было взорвано железнодорожное полотно на мосту.