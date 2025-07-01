Два підриви за тиждень: ГУР спинило потяг з боєприпасами ЗС РФ у Запорізькій області (відео)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело операцію з пошкодження логістики Збройних сил Російської Федерації на окупованій частині Запорізької області. Розвідникам вдалось підірвати залізничну колію, якою росіяни везли зброю та боєприпаси на лінію фронту на півдні.

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Дві успішні спецоперації ГУР відбулись наприкінці червня-на початку липня 2025 року. На відео, опублікованому пресслужбою відомства, показали залізничну колію, пошкоджену українцями, а також вантажний потяг, який застиг посеред лісів та полів.

Розвідники повідомили, що диверсії на ТОТ Запорізької області відбулись 26 червня та 1 липня. Червневі кадри зі зруйнованою залізничною колією — наслідок підриву, ідеться у заяву пресслужби. Наголошується, що завдяки диверсіям вдалось зупинити вантажні перевезення ворога майже на тиждень.

"Рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень", — написало ГУР.

Водночас протягом кількох днів росіяни змогли відремонтувати пошкоджену ділянку. Але після цього, вже 1 липня, стався черговий "гуркіт" і "ключова логістична гілка окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована", заявили розвідники.

Спецоперація ГУР — деталі

ГУР не уточнило, де саме відбувся вибух. На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що РФ збудувала гілку залізниці, яка прямує від Волновахи до Токмака і проходить на відстані 26-60 км від лінії боїв у Запорізькій області.

Спецоперація ГУР - вдалось пошкодити колії на залізниці Фото: DeepState

Тим часом в Telegram-каналі керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка 1 липня з'явилось повідомлення про дії партизанів "Антисмерш". Партизани заявили, що пошкодили релейну шафу у селі Новобогданівка Запорізької області. Завдяки цій диверсії рух на одній з гілок залізниці призупинено і ЗС РФ мають проблему з постачання боєприпасів з Криму. На думку Андрющенка, таким чином вдалось "ослабити [російські] позиції та сили для ведення війни".

Зазначимо, 21 червня стало відомо про ще одну успішну операцію ГУР на залізниці, яку росіяни збудували на ТОТ Запорізької області. Як повідомили розвідники, події відбулись під Токмаком: між селом Левадне та містом Молочанськ. Українцям вдалось підірвати вантажний поїзд з цистернами пального. Згідно з даними Андрющенко, запалали 11 цистерн, а дим бачать за 20 км.

Нагадуємо, 25 травня українські спецслужби підірвали залізничний склад з паливом, при цьому використавши ударні БПЛА. Весною ГУР розповіло про серію інцидентів на російській залізниці, завдяки яким вдалось зруйнувати логістику ЗС РФ.