"Залізничній колії гаплик": ГУР здійснило успішну спецоперацію на Запоріжжі (фото)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело успішну спецоперацію, в ході якої знищили російський потяг з пальним та пошкодили залізничну колію в окупованій частині Запорізької області.

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Ураження потягу з цистернами сталось на залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ Токмакського району Запорізької області, повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Ділянка, де уразили російський потяг з пальним Фото: Телеграм

"Наші з місця підтверджують головний бонус — залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде", — написав Андрющенко.

Він уточнив, що на місці події палає вже 11 цистерн з паливом, а дим видно за 15-20 кілометрів.

"Чудова операція ГУР МО. Еталонна знов", — підкреслив Андрющенко.

Він також оприлюднив фото, на якому видно, як палають вагони потягу на залізниці.

Палають цистрени з паливом Фото: Телеграм

На момент публікації матеріалу ані пресслужба ГУР МО, ані начальник цього управління Кирило Буданов не коментували інформації щодо ураження російського потягу з пальним.

Нагадаємо, наприкінці травня воїни ГУР вже підривали військовий поїзд окупантів під Запоріжжям.

Фокус також писав про те, як під окупованим Токмаком FPV-дрон знищив паливозаправник окупантів.