"Залізничній колії гаплик": ГУР здійснило успішну спецоперацію на Запоріжжі (фото)
Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело успішну спецоперацію, в ході якої знищили російський потяг з пальним та пошкодили залізничну колію в окупованій частині Запорізької області.
Ураження потягу з цистернами сталось на залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ Токмакського району Запорізької області, повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Наші з місця підтверджують головний бонус — залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде", — написав Андрющенко.
Він уточнив, що на місці події палає вже 11 цистерн з паливом, а дим видно за 15-20 кілометрів.
"Чудова операція ГУР МО. Еталонна знов", — підкреслив Андрющенко.
Він також оприлюднив фото, на якому видно, як палають вагони потягу на залізниці.
На момент публікації матеріалу ані пресслужба ГУР МО, ані начальник цього управління Кирило Буданов не коментували інформації щодо ураження російського потягу з пальним.
Нагадаємо, наприкінці травня воїни ГУР вже підривали військовий поїзд окупантів під Запоріжжям.
Фокус також писав про те, як під окупованим Токмаком FPV-дрон знищив паливозаправник окупантів.