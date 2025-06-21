"Железнодорожному пути конец": ГУР осуществило успешную спецоперацию в Запорожье (фото)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело успешную спецоперацию, в ходе которой уничтожило российский поезд с горючим и повредили железнодорожные пути в оккупированной части Запорожской области.

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Поражение поезда с цистернами произошло на железной дороге между селом Левадное и городом Молочанск Токмакского района Запорожской области, сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Участок, где поразили российский поезд с горючим Фото: Телеграм

"Наши с места подтверждают главный бонус — железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", — написал Андрющенко.

Он уточнил, что на месте происшествия пылает уже 11 цистерн с топливом, а дым видно за 15-20 километров.

"Замечательная операция ГУР МО. Эталонная вновь", — подчеркнул Андрющенко.

Он также обнародовал фото, на котором видно, как горят вагоны поезда на железной дороге.

Пылают цистерны с топливом Фото: Телеграм

На момент публикации материала ни пресс-служба ГУР МО, ни начальник этого управления Кирилл Буданов не комментировали информацию о поражении российского поезда с горючим.

Напомним, в конце мая воины ГУР уже взрывали военный поезд оккупантов под Запорожьем.

Фокус также писал о том, как под оккупированным Токмаком FPV-дрон уничтожил топливозаправщик оккупантов.