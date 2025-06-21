"Железнодорожному пути конец": ГУР осуществило успешную спецоперацию в Запорожье (фото)
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело успешную спецоперацию, в ходе которой уничтожило российский поезд с горючим и повредили железнодорожные пути в оккупированной части Запорожской области.
Поражение поезда с цистернами произошло на железной дороге между селом Левадное и городом Молочанск Токмакского района Запорожской области, сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"Наши с места подтверждают главный бонус — железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", — написал Андрющенко.
Он уточнил, что на месте происшествия пылает уже 11 цистерн с топливом, а дым видно за 15-20 километров.
"Замечательная операция ГУР МО. Эталонная вновь", — подчеркнул Андрющенко.
Он также обнародовал фото, на котором видно, как горят вагоны поезда на железной дороге.
На момент публикации материала ни пресс-служба ГУР МО, ни начальник этого управления Кирилл Буданов не комментировали информацию о поражении российского поезда с горючим.
Напомним, в конце мая воины ГУР уже взрывали военный поезд оккупантов под Запорожьем.
Фокус также писал о том, как под оккупированным Токмаком FPV-дрон уничтожил топливозаправщик оккупантов.