Под оккупированным Токмаком FPV-дрон уничтожил топливозаправщик оккупантов (видео)

По данным Петра Андрющенко, FPV-дрон поразил АЗС возле города, когда оккупанты заправляли свою технику. Пожар привел к детонации резервуаров с бензином и дизтопливом.

ВСУ уничтожили топливозаправщик российских войск в оккупированным Токмаке Запорожской области. Возгорание произошло непосредственно на заправочной станции — пожар и дым были видны издали. Об этом экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале.

По его данным, FPV-дрон поразил АЗС возле города, в то время когда оккупанты заправляли свою технику. Произошло возгорание, приведшее к детонации резервуаров с бензином и дизтопливом.

Удар по АЗС в Токмаке

В российских пабликах 2 декабря было опубликовано видео пожара возле АЗС. Его снимали из района дороги на значительном расстоянии, вместе с тем масштаб возгорания просматривается.

Токмак, удар по АЗС

Ликвидация военного топливозаправщика отмечена оранжевым

Ликвидация военного топливозаправщика отмечена оранжевым

Впоследствии опубликовали видео, переданное "Мариупольским сопротивлением". На нем уже отчетливо видна ликвидация военного топливозаправщика оккупантов и другие последствия для АЗС.

Ликвидация военного топливозаправщика отмечена оранжевым

Напомним, что ВС РФ применяют "новую" тактику обстрелов Украины. Спустя несколько десятков минут после первого удара запускается вторая ракета с теми же координатами — по спасателям, медикам и другими мирным гражданам на месте происшествия.

Ранее сообщалось об ударе российским "шахедом" по энергообъекту в Тернополе и частичном блэкауте.