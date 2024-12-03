Российский "шахед" попал в энергообъект в Тернополе: в городе частичный блэкаут

Городской голова Сергей Надал призывает тернополян сделать запасы воды и зарядить телефоны.

Сегодня РФ осуществила очередную ночную атаку БпЛА по Украине. В Тернополе вражеский "шахед" ударил по объекту энергетической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии. Об этом заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА продолжалась в Тернополе с 1:24 до 4:08. После отбоя городской голова сообщил о попадании беспилотника в объект электроэнергетики.

"Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", — написал Сергей Надал.

По словам чиновника, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Тернополян он просит зарядить гаджеты и сделать запасы воды на случай перебоев с водоснабжением.

Городской голова Тернополя сообщил о попадании в энергообъект в городе Фото: Скриншот

Ночная атака РФ по Украине: где звучала тревога

Во время ночной атаки БпЛА РФ заходили с юга и севера с 21:33 часов минувших суток. Под угрозой атаки были Николаевская, Одесская, Винницкая, Черкасская, Хмельницкая, Черниговская, Полтавская, Киевская, Житомирская и Тернопольская области. Также враг атаковал КАБами Сумскую область. На момент публикации материала тревога еще продолжалась в Киевской области.

Воздушная тревога до сих пор продолжается в Киевской области Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 2 декабря враг ударил "шахедом" по многоэтажке в Тернополе. В Национальной полиции Украины сообщали, что в результате атаки погиб 45-летний мужчина, трое жителей дома эвакуированы в больницу с ранениями. На верхних этажах пятиэтажки загорелся масштабный пожар.

До этого РФ атаковала Тернопольскую область 26 ноября. Глава областной военной администрации Вячеслав Негода сообщал, что из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры без света оставались более 70% населенных пунктов области.