Російський "шахед" влучив у енергооб'єкт у Тернополі: в місті частковий блекаут

Міський голова Сергій Надал закликає тернополян зробити запаси води та зарядити телефони.

Сьогодні РФ здійснила чергову нічну атаку БпЛА по Україні. В Тернополі ворожий "шахед" вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури, частина міста лишилася без електроенергії. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Повітряна тривога через загрозу удару БпЛА тривала в Тернополі з 1:24 до 4:08. Після відбою міський голова повідомив про влучання безпілотника в об'єкт електроенергетики.

"Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики", — написав Сергій Надал.

За словами посадовця, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Тернополян він просить зарядити гаджети та зробити запаси води на випадок перебоїв із водопостачанням.

Міський голова Тернополя повідомив про влучання в енергооб'єкт у місті Фото: Скриншот

Нічна атака РФ по Україні: де лунала тривога

Під час нічної атаки БпЛА РФ заходили з півдня та півночі з 21:33 години минулої доби. Під загрозою атаки були Миколаївська, Одеська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька, Чернігівська, Полтавська, Київська, Житомирська та Тернопільська області. Також ворог атакував КАБами Сумщину. На момент публікації матеріалу тривога ще тривала у Київській області.

Повітряна тривога досі триває к Київській області Фото: Скриншот

Нагадаємо, в ніч на 2 грудня ворог ударив "шахедом" по багатоповерхівці в Тернополі. У Національній поліції України повідомляли, що внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, троє мешканців будинку евакуйовані до лікарні з пораненнями. На верхніх поверхах п'ятиповерхівки зайнялася масштабна пожежа.

До того РФ атакувала Тернопільщину 26 листопада. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомляв, що через серйозні пошкодження критичної інфраструктури без світла лишалися понад 70% населених пунктів області.