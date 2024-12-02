Евакуювали близько 100 осіб: нові деталі атаки БпЛА РФ по багатоповерхівці в Тернополі (фото)

Внаслідок влучання російського "шахеда" у багатоповерхівку в Тернополі загинула одна людина, троє поранені. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх будинках і школу.

Під час нічної атаки БпЛА сьогодні російський шахед влучив у житловий п'ятиповерховий будинок в Тернополі. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, близько 100 мешканців будинку евакуювали. Про наслідки ворожої атаки повідомили в ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що під час удару по житловому багатоповерховому будинку в Тернополі загинула одна людина.

"Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі пошкоджений багатоквартирний будинок. Виникла масштабна пожежа. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали", — зазначили в ДСНС України.

ДСНС гасили масштабну пожежу після влучання в житловий будинок у Тернополі Фото: ДСНС

Також, за словами представників ДСНС, вибухова хвиля пошкодила вікна будинків навколо, сусідню школу та 20 припаркованих поруч автівок. на місці розгорнули мобільний пункт для допомоги постраждалим.

РФ вдарили безпілотником по житловому будинку в Тернополі Фото: ДСНС Рятувальники евакуювали 100 осіб із будинку в Тернополі Фото: ДСНС

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомляв, що пожежа після влучання російського безпілотника охопила квартири на верхніх поверхах.

"Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху та частково третій і четверті поверхи. На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених", — писав Сергій Надал.

За словами міського голови, для евакуйованих тернополян готують місця тимчасового перебування.

У Національній поліції України розповіли, що внаслідок нічної атаки БпЛА на Тернопіль загинув 45-річний чоловік, його дружина та ще двоє жителів евакуйовані з пораненнями до лікарні. За словами правоохоронців, зафіксовано пошкодження 20 квартир, а також 20 автомобілів поруч із будинком.

Наслідки влучання у житловий будинок в Тернополі Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками. Ворожі БпЛА рухалися з північного сходу в напрямку Києва та на південний захід.

Після попередньої нічної атаки на Тернопільщину 26 листопада пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомляв, що в області понад 70% населених пунктів були без світла.