РФ у ніч на 2 грудня атакувала Україну безпілотниками: є загиблі та постраждалі

Російський БпЛА влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у Тернополі. На верхніх поверхах зайнялася пожежа, міський голова Сергій Надал повідомляє про загиблих і поранених.

Під час нічної атаки "шахедами" 2 грудня ворожі безпілотники рухалися Україною з північного сходу на південний захід та в напрямку Києва. Близько 2 години ночі міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про влучання в житловий будинок. Про рух ворожих БпЛА повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Про перші групи російських ударних БпЛА на півночі Чернігівської області Повітряні сили повідомили о 18:52 01 грудня. Ворожі безпілотники летіли з Чернігівщини та Харківщини на захід і південний захід, згодом ворожі БпЛА зафіксували також на Сумщині, Дніпропетровщині та акваторії Чорного моря в Одеські області. Безпілотники рухалися Полтавською, Київською, Житомирською, Вінницькою, Хмельницькою областями. У Тернополі БпЛА вдарив у житловий багатоповерховий будинок.

Про першу групу російських БпЛА Повітряні сили повідомили о 18:52 Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічна атака РФ 2 грудня: повітряна тривога на Київщині

Голова Київської МВА Сергій Попко 0 6:12 заявив, що під час нічної атаки "шахедами" Києву загрожували близько двох десятків ворожих дронів.

"Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряна тривога в столиці тривала 4 з половиною години. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше — хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих", — написав Сергій Попко.

О 6:31 знову було оголошено повітряну тривогу в Київській області. Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Київській і Сумській областях. О 7:06 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві. Офіційної інформації про наслідки атаки на Київську область на момент публікації матеріалу не було.

Повітряна тривога в Києві через загрозу БпЛА Фото: Скриншот

Нічна атака РФ 2 грудня: є загиблі в Тернополі

Міський голова Тернополя Сергій Надал о 2:03 вночі 02 грудня повідомив про атаку ударними дронами та пожежу в житловому будинку.

"Ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі – згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечному місці до відбою", — написав Надал.

Згодом міський голова додав, що внаслідок влучання є постраждалі та медики надають їм необхідну допомогу. За словами Сергія Надала, російський БпЛА влучив у верхній поверх багатоповерхівки. О 2:39 стало відомо про загиблих і важкопоранених.

"Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху та частково третій і четверті поверхи. На цю хвилину досі працюють рятувальні та спеціальні служби. Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали", — повідомив міський голова Тернополя.

Міський голова Тернополя повідомив про загиблих внаслідок влучання ворожого БпЛА Фото: скриншот

Голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода також повідомляв про одну загиблу людину внаслідок нічної атаки в Тернополі.

"Під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль. Пошкоджено житловий будинок. На місці працюють відповідні служби: гасять пожежу та проводять евакуацію. На жаль, є жертви: є важкопоранені, одна людина загинула… Щиро співчуваю рідним…" — написав голова ОВА.

У ДСНС України так само розповіли, що під час нічної атаки "шахедами" в Тернополі загинула одна людина.

"Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", — повідомили рятувальники.

Під час нічної атаки "шахед" влучив у житловий будинок в Тернополі Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 листопада РФ здійснила масований обстріл України. Звечора 27 листопада росіяни атакували безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр", а під ранок наступної доби стратегічні бомбардувальники Ту-95 здійснили пуски Х-101. Загалом у повітряному просторі України фіксувалося 188 засобів повітряного нападу.

В "Укренерго" 1 грудня повідомляли, що відновлення пошкодженого росіянами під час масованого удару енергетичного обладнання триває, тому 2 грудня в країні чергуватимуть одну та дві черги відключення світла.