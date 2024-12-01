Черги з 6 по 22 годину: "Укренерго" та ДТЕК про нові графіки відключень на 2 грудня

2 грудня в Україні чергуватимуть одну та дві черги відключення світла, повідомили в "Укренерго". У одних груп споживачів не буде електропостачання три години на добу, у декого — дев'ять.

Українські енергетики займаються ремонтом обладнання, пошкодженого росіянами під час удару 28 листопада. У зв'язку з цим з понеділка 2 грудня продовжуються графіки відключення світла. Про ситуацію в енергетичній системі ідеться у дописі НЕК "Укренерго" на сторінці Facebook.

Допис з новими графіками відключень на 2 грудня з'явився у мережі близько 19 год. 1 грудня. Енергетики пояснили, що ремонтники намагаються відновити устаткування, яке ЗС РФ пошкодила під час масованого ракетно-дронового удару 28 листопада. Оскільки роботи ще не завершені, то українці матимуть складну систему відключень, в якій у різні періоди доби з 6 до 22 год. буде то одна черга, то дві.

Відключення світла на 2 грудня:

одна черга діятиме тричі — з 7 до 8 год, з 10 до 11, з 19 до 22 (одна черга — без світла до чотирьох години);

дві черги діятиме двічі — з 8 до 10, з 11 до 19 (дві черги — без світла до восьми годин).

Графіки відключень - Укрененерго на 2 грудня Фото: Укренерго

Графіки відключень на 2 грудня — деталі від ДТЕК та електромереж

У Telegram-каналі ДТЕК о 19:49 опублікували графіки відключень для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей

Київ та Київська область. У жителів столиці світла не буде три години (група 2), або чотири години (групи 3, 4), або сім годин (група 5), або вісім годин (групи 1 та 6). У Київській області — така ж складна система відключень: чотири години для груп 3 та 4, або шість годин для груп 1 та 5, або дев'ять годин для груп 2 та 6.

Графіки відключень - ДТЕК Київ 2 грудня Фото: ДТЕК Графіки відключень - ДТЕК Київська область 2 грудня Фото: ДТЕК

Дніпро та Дніпропетровська область. Згідно з графіками ДТЕК, українці в цьому регіоні будуть без світла три години (група 2), або чотири години (групи 3 та 4), або сім годин (група 6), або вісім годин (групи 1 та 5).

Графіки відключень - ДТЕК Дніпропетровська область 2 грудня Фото: ДТЕК

Одеса та Одеська область. Оновлені графіки відключень у південній області показують, що сидітимуть без світла три години люди з групи 2, або чотири — з групи 4, або сім годин — з груп 5, 6, або вісім годин — з групи 1.

Графіки відключень - ДТЕК Одеська область 2 грудня Фото: ДТЕК

В "Укренерго" повідомили, що інформацію про черги та години можна подивитись на порталах відповідних обленерго: Фокус публікував повний перелік сайтів з графіками відключень. Також у компанії наголосили, що графіки можуть змінюватись через зміну ситуації в системі.

Зазначимо, 29 листопада енергоексперт та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про наслідки удару ЗС РФ 28 листопада. Харченко пояснив, що росіяни застосували ракети з касетними боєголовками, тому територія пошкоджених об'єктів енергетики всипана зарядами з вибухівкою. Затримка з ремонтом виникає через те, що сапери спершу мають знешкодити вибухівку, і лише тоді енергетики візьмуться до ремонтів.

Нагадуємо, 19 листопада радник прем'єр-міністра Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Київ24" оголосив, коли скасують графіки відключення світла.