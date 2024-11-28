В Україні діють аварійні відключення: як дізнатись, де і коли не буде світла 28 листопада

Внаслідок російської атаки вночі та зранку 28 листопада деякі українці сидітимуть без світла до 10 годин, повідомили в електромережах. Фокус зібрав інформацію про графіки відключень.

Зранку 28 листопада, після масованого ракетного удару ЗС РФ, в Україні скасували планові відключення та почали діяти графіки аварійного відключення електропостачання для балансування енергосистеми. НЕК "Укренерго" повідомила користувачів про загрозу зникнення світла, а жителі Рівного та Луцька втратили не лише електрику, а й воду та електротранспорт. Фокус зібрав інформацію про те, де українці можуть побачити оновлені графіки відключення.

Графіки відключень 28 листопада

Попередження "Укренерго" про аварійні відключення з'явились в Telegram-каналі компанії о 6:32 28 листопада. Інших деталей про роботу енергосистеми компанія поки що не публікувала.

Тим часом ДТЕК оновила дані про графіки вимикання світла по регіонах. Деталі розміщені на порталах відповідних регіональних електромереж, ідеться у повідомленні.

Графіки відключень в Києві 28 листопада розміщені на порталі Yasno або на порталі "ДТЕК Київські електромережі". На момент публікації статті черга 1 сидітиме без світла з 10 до 17 год (сім годин), черга 2 — з 10 до 14 (чотири години), черга 3 — з 13 до 17 (чотири години), черга 4 — з 13 до 20 (сім годин), черга 5 — з 16 до 20 (чотири години), черга 6 — з 8 до 14 та з 16 до 20 (сумарно 10 годин).

Графіки відключень 28 листопада - Київ, дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки відключень в Київській області 28 листопада вказані на порталі "ДТЕК Київські регіональні електромережі". На момент публікації статті черга 1 сидітиме без світла з 9 до 13 год (чотири години), черга 2 — з 9 до 16 та з 18 до 20 (сумарно дев'ять годин), черга 3 — з 8 до 10 та з 12 до 19 (сумарно дев'ять годин), черга 4 — з 12 до 16 (чотири години), черга 5 — з 6 до 10 та з 15 до 20 (сумарно дев'ять годин), черга 6 — з 6 до 13 та з 15 до 20 (сумарно 12 годин).

Графіки відключень 28 листопада - Київська область, дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки для Дніпра та Дніпропетровської області 28 листопада — на порталі "ДТЕК Дніпровські електромережі": інформація на графіку може змінитись через оновлення ситуації в системі.

Графіки відключень 28 листопада - Дніпропетровська область, дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки для Одеської області 28 листопада — на порталі "ДТЕК Одеські електромережі". На порталі з'явились оновлені дані станом на 10:17, а тривалість відключень для різних груп споживачів — від чотирьох до восьми годин.

Графіки відключень 28 листопада - Одеська область, дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки відключень по решті областей України на 28 листопада:

Вінницяобленерго — посилання; Волиньобленерго — посилання; Донецька область — посилання; Житомиробленерго — посилання; Закарпаттяобленерго — посилання; Запоріжжяобленерго — посилання; Прикарпаттяобленерго (Івано-Франківська область) — посилання; Кіровоградобленерго — посилання; Львівобленерго — посилання; Миколаївобленерго — посилання; Полтаваобленерго — посилання; Рівнеобленерго — посилання; Сумиобленерго — посилання; Тернопільобленерго — посилання; Харківобленерго — посилання; Херсонобленерго — посилання; Хмельницькобленерго — посилання; Черкасиобленерго — посилання; Чернівціобленерго — посилання; Чернігівобленерго — посилання.

Відключення світла та удар РФ 28 листопада

Зазначимо, вночі та зранку 28 листопада ЗС РФ запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед", ракети "Калібр" та Х-101. Засоби ураження почали атаку 22-23 год. 27 листопада, а повітряну тривогу скасували о 8-9 год. 28 листопада. Згідно з повідомленнями обласних ОВА, вибухало в Києві та Київській області, у Львівській області, у Рівному та Рівненській області, у Луцьку та Волинській області.

Нагадуємо, 26 листопада проєкт "Схеми" опублікував результати розслідування про те, як Україна віддала РФ бомбардувальники Ту-95, які зараз запускають ракети по українцях.