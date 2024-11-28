В Украине действуют аварийные отключения: как узнать, где и когда не будет света 28 ноября

В результате российской атаки ночью и утром 28 ноября некоторые украинцы будут сидеть без света до 10 часов, сообщили в электросетях. Фокус собрал информацию о графиках отключений.

Утром 28 ноября, после массированного ракетного удара ВС РФ, в Украине отменили плановые отключения и начали действовать графики аварийного отключения электроснабжения для балансировки энергосистемы. НЭК "Укрэнерго" сообщила пользователям об угрозе исчезновения света, а жители Ровно и Луцка потеряли не только электричество, но и воду и электротранспорт. Фокус собрал информацию о том, где украинцы могут увидеть обновленные графики отключения.

Графики отключений 28 ноября

Предупреждение "Укрэнерго" об аварийных отключениях появились в Telegram-канале компании в 6:32 28 ноября. Других деталей о работе энергосистемы компания пока не публиковала.

Тем временем ДТЭК обновила данные о графиках отключения света по регионам. Детали размещены на порталах соответствующих региональных электросетей, говорится в сообщении.

Графики отключений в Киеве 28 ноября размещены на портале Yasno или на портале "ДТЭК Киевские электросети". На момент публикации статьи очередь 1 будет сидеть без света с 10 до 17 часов (семь часов), очередь 2 — с 10 до 14 (четыре часа), очередь 3 — с 13 до 17 (четыре часа), очередь 4 — с 13 до 20 (семь часов), очередь 5 — с 16 до 20 (четыре часа), очередь 6 — с 8 до 14 и с 16 до 20 (суммарно 10 часов).

Графики отключений 28 ноября — Киев, данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики отключений в Киевской области 28 ноября указаны на портале "ДТЭК Киевские региональные электросети". На момент публикации статьи очередь 1 будет сидеть без света с 9 до 13 часов (четыре часа), очередь 2 — с 9 до 16 и с 18 до 20 (суммарно девять часов), очередь 3 — с 8 до 10 и с 12 до 19 (суммарно девять часов), очередь 4 — с 12 до 16 (четыре часа), очередь 5 — с 6 до 10 и с 15 до 20 (суммарно девять часов), очередь 6 — с 6 до 13 и с 15 до 20 (суммарно 12 часов).

Графики отключений 28 ноября — Киевская область, данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики для Днепра и Днепропетровской области 28 ноября - на портале "ДТЭК Днепровские электросети": информация на графике может измениться из-за обновления ситуации в системе.

Графики отключений 28 ноября — Днепропетровская область, данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики для Одесской области 28 ноября - на портале "ДТЭК Одесские электросети". На портале появились обновленные данные по состоянию на 10:17, а продолжительность отключений для различных групп потребителей — от четырех до восьми часов.

Графики отключений 28 ноября — Одесская область, данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики отключений по остальным областям Украины на 28 ноября:

Винницаоблэнерго — ссылка; Волыньоблэнерго — ссылка; Донецкая область — ссылка; Житомироблэнерго — ссылка; Закарпатьеоблэнерго — ссылка; Запорожьеоблэнерго — ссылка; Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) — ссылка; Кировоградоблэнерго — ссылка; Львивоблэнерго — ссылка; Николаевоблэнерго — ссылка; Полтаваоблэнерго — ссылка; Ровнооблэнерго — ссылка; Сумыоблэнерго — ссылка; Тернопольоблэнерго — ссылка; Харьковоблэнерго — ссылка; Херсоноблэнерго — ссылка; Хмельницкоблэнерго — ссылка; Черкассыоблэнерго — ссылка; Черновцыоблэнерго — ссылка; Черниговоблэнерго — ссылка.

Отключение света и удар РФ 28 ноября

Отметим, ночью и утром 28 ноября ВС РФ запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед", ракеты "Калибр" и Х-101. Средства поражения начали атаку 22-23 ч. 27 ноября, а воздушную тревогу отменили в 8-9 ч. 28 ноября. Согласно сообщениям областных ОВА, взрывалось в Киеве и Киевской области, во Львовской области, в Ровно и Ровенской области, в Луцке и Волынской области.

Напоминаем, 26 ноября проект "Схемы" опубликовал результаты расследования о том, как Украина отдала РФ бомбардировщики Ту-95, которые сейчас запускают ракеты по украинцам.