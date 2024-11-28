РФ атаковала Киев БпЛА и ракетами: в КГВА рассказали о последствиях

Есть падение обломков в одном районе города. Жителей столицы также предупредили, что "Укрэнерго" вводит аварийные отключения света из-за массированной комбинированной атаки РФ об объектах энергетики.

Российские оккупанты во время второй волны массированной воздушной атаки нанесли ракетные удары по Киеву. В городе работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В КГВА сначала сообщили об ударах вражеских БпЛА, которые двигались с нескольких направлений, а дальше проинформировали об угрозе крылатых ракет для Киева и призвали граждан находиться в безопасных местах.

"Ракета в направлении Киева с юго-востока. В укрытие. Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО", — сообщили в военной администрации.

Также жителей столицы предупредили, что "Укрэнерго" вводит аварийные отключения света из-за массированной комбинированной атаки РФ об объектах энергетики.

Горожане слышали несколько взрывов, а в КГВА сообщили о падении обломков.

"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативной сводки уточняются", — отметил председатель КГВА Сергей Попко.

В Киевской областной военной администрации также подтвердили работу ПВО и призвали граждан находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь с 27 на 28 ноября Россия осуществила массированный обстрел Украины. Воздушные силы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет из семи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

ВС РФ сделали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, говорят в Офисе президента.