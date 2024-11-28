РФ атакувала Київ БпЛА та ракетами: в КМВА розповіли про наслідки

Є падіння уламків в одному районі міста. Жителів столиці також попередили, що "Укренерго" запроваджує аварійні відключення світла через масовану комбіновану атаку РФ про об'єктах енергетики.

Російські окупанти під час другої хвилі масованої повітряної атаки завдали ракетних ударів по Києву. В місті працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА спершу повідомили про удари ворожих БпЛА, які рухалися з кількох напрямків, а далі проінформували про загрозу крилатих ракет для Києва і закликали громадян перебувати у безпечних місцях.

"Ракета в напрямку Києва з південного-сходу. В укриття. Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО", — повідомили у військовій адміністрації.

Також жителів столиці попередили, що "Укренерго" запроваджує аварійні відключення світла через масовану комбіновану атаку РФ про об'єктах енергетики.

Містяни чули кілька вибухів, а в КМВА повідомили про падіння уламків.

"Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", — зазначив голова КМВА Сергій Попко.

В Київській обласній військовій адміністрації також підтвердили роботу ППО і закликали громадян перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 листопада Росія здійснила масований обстріл України. Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет із семи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

ЗС РФ зробили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, кажуть в Офісі президента.