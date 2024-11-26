Отданные Украиной бомбардировщики теперь работают на Россию, — расследование (фото, видео)
Один из самолетов связан через пилота со смертоносным ударом по Одессе, а другой — с обстрелом киевского "Охматдета". Первый бомбардировщик вылетел 25 лет назад в Россию без согласования Рады.
25 лет назад Украина отдала РФ бомбардировщики, которые теперь находятся в боевом составе вражеской армии. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном 26 ноября.
8 июля ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет". Правоохранители установили, что враг применил крылатую ракету Х-101, носителем которой является стратегический бомбардировщик.
Разведка выяснила, что "ответственной за многочисленные жертвы и разрушения" была 22 тяжелая бомбардировочная авиадивизия. Среди пилотов в списке — Алексей Печкарев, которого ранее идентифицировали как командира самолета Ту-95МС "Изборск". Этот борт когда-то был украинским и имел номер "8", но в 1999 году его переименовали. Сам Печкарев также упоминался как причастный к ракетному удару по одесскому ЖК в 2022 году, когда среди погибших восьми жителей были беременная и трехмесячный младенец.
"Одно время у нас была инициативная группа, и я, в том числе. Ездили с Минобороны Украины, и просили — оставьте нам хотя бы одну эскадрилью Ту-95", — вспомнил бывший штурман Ту-95МС Михаил Ханюков.
Тогдашний президент Леонид Кучма объяснил, что Россию тогда врагом еще не считали, а в переданном вооружении "не было ничего уникального или эксклюзивного".
Еще один из идентифицированных журналистами самолетов — бомбардировщик, который имел бортовой номер "10". Россияне его назвали в честь агента НКВД Николая Кузнецова. На фоне этого самолета давал интервью командующий дальней авиации РФ Сергей Кобылаш, подозреваемый украинскими следователями в командовании ударом по "Охматдету". Именно этот борт отправился в 2018 году в полет в Венесуэлу для участия в учениях.
Другой самолет — бомбардировщик Ту-160 с номером "11", ныне "Василий Сенько". Один из пилотов, идентифицированный как Олег Скитский, вероятно, руководил атакой на Киев 28 апреля 2022 года. Сам борт участвовал в парадах в Москве.
Бывший Ту-160 с номером "15" переименовали в "Владимир Судец". Расследователи установили, что он участвовал в бомбардировках Сирии.
Бомбардировщик с номером "18" теперь — "Андрей Туполев".
Самолет "22" получил название "Игорь Сикорский".
Номер "16" в России стал самолетом "Алексей Плохов".
Когда-то украинский бомбардировщик "12" россияне переименовали в "Александр Новиков".
Всего шесть бортов Ту-160, которые ранее принадлежали Украине, сейчас находятся в боевом составе вражеской армии. Еще три переданных РФ самолета — Ту-95МС "Красноярск", "Севастополь" и "Изборск". Данные из росСМИ свидетельствуют, что в экипаж первого самолета входили Борис Застрожников и Евгений Вецель, а в составе экипажа второго был Николай Есауленко.
Как случилось, что Украина отдала свои самолеты
Бомбардировщики, ракеты и оборудование были переданы РФ для списания газовых долгов. Общая стоимость — 275 миллионов долларов, речь идет про:
- 11 бомбардировщиков;
- 575 крылатых ракет Х-55;
- 12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом;
- запасные части для самолетов;
- наземное и радиоэлектронное оборудование.
Тогдашний командующий ВВС ВСУ Виктор Стрельников отчитывался, что для перевозки всего техоборудования понадобилось 124 железнодорожных вагона. Соглашение было подписано премьер-министром Украины Валерием Пустовойтенко и и.о. председателя правительства РФ Владимиром Путиным.
5 ноября 1999 года первый бомбардировщик уже вылетел в Россию, но народные депутаты за соглашение в то время не проголосовали. Передавать самолеты начали без согласования Верховной Рады.
Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич и тогдашний заместитель председателя комитета ВР по вопросам ядерной политики и ядерной безопасности Юрий Костенко согласились в том, что это было нарушением Конституции Украины.
"Я убежден, что в 1999 году передача России бомбардировщиков и ракет была технически и экономически выгодной и не несла реалистичных угроз. Конечно, уже к концу своей второй каденции, когда (особенно после конфликта вокруг Тузлы) уже можно было различить реваншистскую сущность новой российской власти, я не передал бы России даже гораздо менее разрушительных средств. Но история не имеет условного способа", — объяснил Кучма.
Напомним, в РФ открыли огонь по "кукурузнику", приняв его за украинский БПЛА. В городе включили воздушную тревогу, а охрана местного НПЗ взялась сбивать "дрон".
26 ноября в ОСГВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны отбросили ВС РФ от Купянска. В Харьковской ОВА рассказали, что враг пытается форсировать реку Оскол.