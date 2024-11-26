Отданные Украиной бомбардировщики теперь работают на Россию, — расследование (фото, видео)

Один из самолетов связан через пилота со смертоносным ударом по Одессе, а другой — с обстрелом киевского "Охматдета". Первый бомбардировщик вылетел 25 лет назад в Россию без согласования Рады.

25 лет назад Украина отдала РФ бомбардировщики, которые теперь находятся в боевом составе вражеской армии. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном 26 ноября.

8 июля ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет". Правоохранители установили, что враг применил крылатую ракету Х-101, носителем которой является стратегический бомбардировщик.

Разведка выяснила, что "ответственной за многочисленные жертвы и разрушения" была 22 тяжелая бомбардировочная авиадивизия. Среди пилотов в списке — Алексей Печкарев, которого ранее идентифицировали как командира самолета Ту-95МС "Изборск". Этот борт когда-то был украинским и имел номер "8", но в 1999 году его переименовали. Сам Печкарев также упоминался как причастный к ракетному удару по одесскому ЖК в 2022 году, когда среди погибших восьми жителей были беременная и трехмесячный младенец.

Фото самолета "Изборск" Фото: Схемы Фото Алексея Печкарева Фото: Схемы

"Одно время у нас была инициативная группа, и я, в том числе. Ездили с Минобороны Украины, и просили — оставьте нам хотя бы одну эскадрилью Ту-95", — вспомнил бывший штурман Ту-95МС Михаил Ханюков.

Тогдашний президент Леонид Кучма объяснил, что Россию тогда врагом еще не считали, а в переданном вооружении "не было ничего уникального или эксклюзивного".

Еще один из идентифицированных журналистами самолетов — бомбардировщик, который имел бортовой номер "10". Россияне его назвали в честь агента НКВД Николая Кузнецова. На фоне этого самолета давал интервью командующий дальней авиации РФ Сергей Кобылаш, подозреваемый украинскими следователями в командовании ударом по "Охматдету". Именно этот борт отправился в 2018 году в полет в Венесуэлу для участия в учениях.

Фото самолета "Николай Кузнецов" Фото: Схемы Фото Сергея Кобылаша Фото: Схемы

Другой самолет — бомбардировщик Ту-160 с номером "11", ныне "Василий Сенько". Один из пилотов, идентифицированный как Олег Скитский, вероятно, руководил атакой на Киев 28 апреля 2022 года. Сам борт участвовал в парадах в Москве.

Фото Ту-160 "Василий Сенько" Фото: Схемы

Бывший Ту-160 с номером "15" переименовали в "Владимир Судец". Расследователи установили, что он участвовал в бомбардировках Сирии.

Фото Ту-160 "Владимир Судец" Фото: Схемы

Бомбардировщик с номером "18" теперь — "Андрей Туполев".

Фото самолета "Андрей Туполев" Фото: Схемы

Самолет "22" получил название "Игорь Сикорский".

Фото Ту-160 "Игорь Сикорский" Фото: Схемы

Номер "16" в России стал самолетом "Алексей Плохов".

Фото самолета "Алексей Плохов" Фото: Схемы

Когда-то украинский бомбардировщик "12" россияне переименовали в "Александр Новиков".

Фото самолета "Александр Новиков" Фото: Схемы

Всего шесть бортов Ту-160, которые ранее принадлежали Украине, сейчас находятся в боевом составе вражеской армии. Еще три переданных РФ самолета — Ту-95МС "Красноярск", "Севастополь" и "Изборск". Данные из росСМИ свидетельствуют, что в экипаж первого самолета входили Борис Застрожников и Евгений Вецель, а в составе экипажа второго был Николай Есауленко.

Как случилось, что Украина отдала свои самолеты

Бомбардировщики, ракеты и оборудование были переданы РФ для списания газовых долгов. Общая стоимость — 275 миллионов долларов, речь идет про:

11 бомбардировщиков;

575 крылатых ракет Х-55;

12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом;

запасные части для самолетов;

наземное и радиоэлектронное оборудование.

Тогдашний командующий ВВС ВСУ Виктор Стрельников отчитывался, что для перевозки всего техоборудования понадобилось 124 железнодорожных вагона. Соглашение было подписано премьер-министром Украины Валерием Пустовойтенко и и.о. председателя правительства РФ Владимиром Путиным.

5 ноября 1999 года первый бомбардировщик уже вылетел в Россию, но народные депутаты за соглашение в то время не проголосовали. Передавать самолеты начали без согласования Верховной Рады.

Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич и тогдашний заместитель председателя комитета ВР по вопросам ядерной политики и ядерной безопасности Юрий Костенко согласились в том, что это было нарушением Конституции Украины.

"Я убежден, что в 1999 году передача России бомбардировщиков и ракет была технически и экономически выгодной и не несла реалистичных угроз. Конечно, уже к концу своей второй каденции, когда (особенно после конфликта вокруг Тузлы) уже можно было различить реваншистскую сущность новой российской власти, я не передал бы России даже гораздо менее разрушительных средств. Но история не имеет условного способа", — объяснил Кучма.

Напомним, в РФ открыли огонь по "кукурузнику", приняв его за украинский БПЛА. В городе включили воздушную тревогу, а охрана местного НПЗ взялась сбивать "дрон".

26 ноября в ОСГВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны отбросили ВС РФ от Купянска. В Харьковской ОВА рассказали, что враг пытается форсировать реку Оскол.