Обломки разбирали все: в МВД рассказали о ходе поисковой операции в "Охматдете" (фото)

Кроме правоохранителей и спасателей, завалы бросились разбирать медики больницы, волонтеры и неравнодушные горожане. В короткие сроки удалось перевезти более 100 тяжелобольных детей в другие больницы города.

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После ракетного удара по Киеву в первую очередь правоохранителей отправили в больницу "Охматдет", которая подверглась обстрелам, чтобы спасать детей. На место сбежались также обычные киевляне, и все вместе начали разбирать завалы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, прилет ракеты произошел в 11:10.

"Все силы правопорядка были направлены на локации. В первую очередь это касалось детской больницы "Охматдет". В течение получаса прибыли 600 работников ГСЧС, Национальной полиции и патрульной службы Национальной гвардии", — отметил Игорь Клименко.

По его словам, кроме правоохранителей и спасателей, кирпичи и обломки зданий бросились разбирать медики больницы, волонтеры и неравнодушные горожане.

Более 100 тяжелобольных детей удалось быстро вывезти в другие больницы города.

"Цель у всех была одна — максимально быстро разобрать завалы для того, чтобы деблокировать людей, в частности детей, которые могли находиться в этом здании медучреждения", — отметил Игорь Клименко.

К вечеру глава МВД показал последствия террористического российского удара партнерам, дипломатам, представителям других стран.

Спасательно-поисковая операция продолжается. Больница под круглосуточной охраной полиции.

Ракетный удар по Киеву 8 июля: что известно

8 июля ВС РФ ударили "Кинжалом" по детской больнице "Охматдет" в Киеве. На момент обстрела там находились люди.

Из-за российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве врачам пришлось оперировать раненых детей прямо в поврежденных операционных. Младенец, которому всего один день, получил осколочные ранения.

Во время удара по больнице погибла 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук. Девушка была сиротой. Ее воспитанием занималась родная тетя.

По детской больнице оккупанты били прямой наводкой с использованием ракеты Х-101. Кроме "Охматдета", в Днепровском районе Киева пострадало еще одно медицинское учреждение.

Ранее СМИ сообщали, что Россия потратила на сегодняшнюю ракетную атаку по Украине до 250 млн долларов.

Также сообщалось, что Украина будет инициировать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН из-за массированного обстрела со стороны россиян.