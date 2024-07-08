Россия потратила на сегодняшнюю ракетную атаку по Украине до 250 млн долларов, — СМИ

По словам журналистов, противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 российских ракет. Их стоимость оценивается в пределах от 160 до 200 млн долларов.

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Россия потратила на ракетный удар сегодня от 200 до 250 млн долларов. Так, ВС РФ выпустили 38 ракет. Об этом сообщило издание Forbes.

"Россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет разных типов, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ. Стоимость атаки страны-террориста — от $200 до $250 млн, согласно расчетам Forbes. Стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от $160 до $200 млн", — сказано в сообщении.

Также издание напомнило, что во время ракетного удара сегодня РФ выпустила ракеты разных типов. А именно:

одну аэробалистическую Х-47М2 "Кинжал";

четыре баллистических "Искандер-М";

одну крылатую 3М22 "Циркон";

13 крылатых Х-101;

14 крылатых "Калибр";

две крылатые Х-22;

три управляемых авиационных Х-59/Х-69.

В материале говорится, что противовоздушной обороне во время ракетного удара сегодня удалось уничтожить 30 ракет:

одну аэробалистическую Х-47М2 "Кинжал"; три баллистических "Искандер-М"; 11 крылатых Х-101; 12 крылатых "Калибр"; три управляемых авиационных Х-59/Х-69.

Также сообщается, что стоимость их оценивается в диапазоне от 160 до 200 млн долларов.

Напомним, мама с дочкой рассказали, как выбирались из больницы "Охматдет" во время ракетного удара сегодня. Девочка с мамой ждали пересадки почки. Они находились в помещении, куда попала российская ракета.

Также экс-спикер Воздушных сил, полковник Юрий Игнат объяснил, почему ПВО ВСУ не смогла сбить все ракеты РФ. Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась кое-где на высоте до полусотни метров, рассказал он.