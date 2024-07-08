Уламки розбирали усі: в МВС розповіли про перебіг пошукової операції в "Охматдиті" (фото)

Крім правоохоронців та рятувальників, завали кинулися розбирати медики лікарні, волонтери та небайдужі містяни. У короткі терміни вдалось перевезти понад 100 тяжкохворих дітей в інші лікарні міста.

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Після ракетного удару по Києву найперше правоохоронців відправили до лікарні "Охматдит", яка зазнала обстрілів, щоб рятувати дітей. На місце збіглися також звичайні кияни, і всі разом почали розбирати завали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, приліт ракети стався об 11:10.

"Усі сили правопорядку були направлені на локації. В першу чергу це стосувалося дитячої лікарні "Охматдит". Протягом пів години прибули 600 працівників ДСНС, Національної поліції та патрульної служби Національної гвардії", — зазначив Ігор Клименко.

За його словами, крім правоохоронців та рятувальників, цеглу та уламки будівель кинулися розбирати медики лікарні, волонтери та небайдужі містяни.

Понад 100 тяжкохворих дітей вдалося швидко вивезти в інші лікарні міста.

"Мета у всіх була одна — максимально швидко розібрати завали для того, щоб деблокувати людей, зокрема дітей, які могли перебувати у цій будівлі медзакладу", — наголосив Ігор Клименко.

Надвечір очільник МВС показав наслідки терористичного російського удару партнерам, дипломатам, представникам інших країн.

Рятуально-пошукова операція триває. Лікарня під цілодобовою охороною поліції.

Ракетний удар по Києву 8 липня: що відомо

8 липня ЗС РФ вдарили "Кинджалом" по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. На момент обстрілу там перебували люди.

Через російську атаку на лікарню "Охматдит" у Києві лікарям довелося оперувати поранених дітей просто в пошкоджених операційних. Немовля, якому лише один день, дістало осколкові поранення.

Під час удару по лікарні загинула 30-річна лікарка-нефрологиня Світлана Лук'янчук. Дівчина була сиротою. Її вихованням займалася рідна тітка.

По дитячій лікарні окупанти били прямою наводкою з використанням ракети Х-101. Крім "Охматдиту", в Дніпровському районі Києва постраждав ще один медичний заклад.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія витратила на сьогоднішню ракетну атаку по Україні до 250 млн доларів.

Також повідомлялося, що Україна буде ініціювати надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через масований обстріл з боку росіян.