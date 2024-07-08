"Все валилось і падало": мама з донькою розповіли, як вибиралися з лікарні "Охматдит" (відео)

Дівчинка з мамою чекали на пересадку нирки. Вони перебували в приміщенні, куди влучила російська ракета.

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ЗС РФ вдарили "Кинджалом" по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. На момент обстрілу там перебували люди. Серед них — маленька Іванка з мамою. Про це повідомляє ТСН.

Мати та її донька, яка 11 років чекала на пересадку нирки, саме перебували в приміщенні медзакладу, куди влучила російська ракета. Дівчинка проходила лікування у токсикологічному відділенні лікарні.

"Дуже страшно. Просто туди був прильот. Все валилось, падало. Ми не могли дихати. Все горіло. Ми ледве вибралися, дякувати Богу, живі", — каже мати дівчинки.

Нагадаємо, що 8 липня ЗС РФ вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві прямою наводкою з використанням ракети Х-101. Крім "Охматдиту" в Дніпровському районі Києва постраждав ще один медичний заклад — що свідчить про спланований удар ЗС РФ по лікарнях української столиці.

Також повідомлялося, що Україна буде ініціювати надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через масований обстріл з боку росіян. За словами українського президента Володимира Зеленського, Москва вже почала поширювати фейк про те, що "Охматдит" було пошкоджено через українську ППО.