Росія витратила на сьогоднішню ракетну атаку по Україні до 250 млн доларів, — ЗМІ

За словами журналістів, протиповітряній обороні вдалося знищити 30 російських ракет. Їхню вартість оцінюють у межах від 160 до 200 млн доларів.

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Росія витратила на ракетний удар сьогодні від 200 до 250 млн доларів. Так, ЗС РФ випустили 38 ракет. Про це повідомило видання Forbes.

"Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ. Вартість атаки країни-терориста — від $200 до $250 млн, згідно з розрахунками Forbes. Вартість збитих ракет Forbes оцінює в межах від $160 до $200 млн", — ідеться в повідомленні.

Також видання нагадало, що під час ракетного удару сьогодні РФ випустила ракети різних типів. А саме:

одну аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал";

чотири балістичні "Іскандер-М";

одну крилату 3М22 "Циркон";

13 крилатих Х-101;

14 крилатих "Калібр";

дві крилаті Х-22;

три керованих авіаційних Х-59/Х-69.

У матеріалі йдеться, що протиповітряній обороні під час ракетного удару сьогодні вдалося знищити 30 ракет:

одну аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні "Іскандер-М"; 11 крилатих Х-101; 12 крилатих "Калібр"; три керованих авіаційних Х-59/Х-69.

Також повідомляється, що вартість їх оцінюють у діапазоні від 160 до 200 млн доларів.

Нагадаємо, мама з донькою розповіли, як вибиралися з лікарні "Охматдит" під час ракетного удару сьогодні. Дівчинка з мамою чекали на пересадку нирки. Вони перебували в приміщенні, куди влучила російська ракета.

Також екс-спікер Повітряних сил, полковник Юрій Ігнат пояснив, чому ППО ЗСУ не змогла збити всі ракети РФ. Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, розповів він.