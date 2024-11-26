Віддані Україною бомбардувальники тепер працюють на Росію, — розслідування (фото, відео)

Один з літаків пов’язаний через пілота зі смертоносним ударом по Одесі, а інший — з обстрілом київського "Охматдиту". Перший бомбардувальник вилетів 25 років тому до Росії без погодження Ради.

25 років тому Україна віддала РФ бомбардувальники, які тепер перебувають у бойовому складі ворожої армії. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми", опублікованому 26 листопада.

8 липня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву, одна з ракет поцілила у дитячу лікарню "Охматдит". Правоохоронці встановили, що ворог застосував крилату ракету Х-101, носієм якої є стратегічний бомбардувальник.

Розвідка з’ясувала, що "відповідальною за численні жертви й руйнування" була 22 важка бомбардувальна авіадивізія. Серед пілотів у списку — Олексій Печкарьов, якого раніше ідентифікували як командира літака Ту-95МС "Ізборськ". Цей борт колись був українським та мав номер "8", але у 1999 році його перейменували. Сам Печкарьов також згадувався як причетний до ракетного удару по одеському ЖК у 2022 році, коли серед загиблих восьми мешканців були вагітна й тримісячне немовля.

Фото літака "Ізборськ" Фото: Схеми Фото Олексія Печкарьова Фото: Схеми

"У свій час у нас була ініціативна група, і я, в тому числі. Їздили з Міноборони України, і просили — залиште нам хоча б одну ескадрилью Ту-95", — згадав колишній штурман Ту-95МС Михайло Ханюков.

Тодішній президент Леонід Кучма пояснив, що Росію тоді ворогом ще не вважали, а у переданому озброєнні "не було нічого унікального чи ексклюзивного".

Ще один з ідентифікованих журналістами літаків – бомбардувальник, який мав бортовий номер "10". Росіяни його назвали на честь агента НКВС Миколи Кузнецова. На тлі цього літака давав інтерв’ю командувач дальньої авіації РФ Сергій Кобилаш, підозрюваний українськими слідчими у командуванні ударом по "Охматдиту". Саме цей борт вирушив у 2018 році в політ до Венесуели для участі в навчаннях.

Фото літака "Микола Кузнецов" Фото: Схеми Фото Сергія Кобилаша Фото: Схеми

Інший літак — бомбардувальник Ту-160 з номером "11", нині "Василь Сенько". Один з пілотів, ідентифікований як Олег Скитський, ймовірно, керував атакою на Київ 28 квітня 2022 року. Сам борт брав участь у парадах в Москві.

Фото Ту-160 "Василь Сенько" Фото: Схеми

Колишній Ту-160 з номером "15" перейменували на "Володимир Судець". Розслідувачі встановили, що він брав участь у бомбардуваннях Сирії.

Фото Ту-160 "Володимир Судець" Фото: Схеми

Бомбардувальник з номером "18" тепер — "Андрій Туполев".

Фото літака "Андрій Туполев" Фото: Схеми

Літак "22" отримав назву "Ігор Сікорський".

Фото Ту-160 "Ігор Сікорський" Фото: Схеми

Номер "16" у Росії став літаком "Олексій Плохов".

Фото літака "Олексій Плохов" Фото: Схеми

Колись український бомбардувальник "12" росіяни перейменували на "Олександр Новиков".

Фото літака "Олександр Новиков" Фото: Схеми

Загалом шість бортів Ту-160, які раніше належали Україні, зараз перебувають у бойовому складі ворожої армії. Ще три передані РФ літаки — Ту-95МС "Красноярськ", "Севастополь" та "Ізборськ". Дані з росЗМІ свідчать, що до екіпажу першого літака входили Борис Застрожников та Євгеній Вецель, а у складі екіпажу другого був Микола Єсауленко.

Як сталось, що Україна віддала свої літаки

Бомбардувальники, ракети й обладнання були передані РФ для списання газових боргів. Загальна вартість — 275 мільйонів доларів, йдеться про:

11 бомбардувальників;

575 крилатих ракет Х-55;

12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом;

запасні частини для літаків;

наземне і радіоелектронне обладнання.

Тодішній командувач ВПС ЗСУ Віктор Стрельников звітував, що для перевезення усього техобладнання знадобилося 124 залізничні вагони. Угода була підписана прем'єр-міністром України Валерієм Пустовойтенком та в.о. голови уряду РФ Володимиром Путіним.

5 листопада 1999 року перший бомбардувальник вже вилетів до Росії, але народні депутати за угоду на той час не проголосували. Передавати літаки почали без погодження Верховної Ради.

Президентка Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич та тодішній заступник голови комітету ВР з питань ядерної політики та ядерної безпеки Юрій Костенко погодились в тому, що це було порушенням Конституції України.

"Я переконаний, що у 1999 році передача Росії бомбардувальників та ракет була технічно й економічно вигідною та не несла реалістичних загроз. Звичайно, вже під кінець своєї другої каденції, коли (особливо після конфлікту навколо Тузли) вже було можна розрізнити реваншистську сутність нової російської влади, я не передав би Росії навіть набагато менш руйнівних засобів. Та історія не має умовного способу", — пояснив Кучма.

Нагадаємо, у РФ відкрили вогонь по "кукурудзянику", прийнявши його за український БПЛА. У місті увімкнули повітряну тривогу, а охорона місцевого НПЗ взялася збивати "дрон".

26 листопада в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони відкинули ЗС РФ від Куп’янська. У Харківській ОВА розповіли, що ворог намагається форсувати річку Оскіл.