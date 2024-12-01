Очереди с 6 по 22 часа: "Укрэнерго" и ДТЭК о новых графиках отключений на 2 декабря

2 декабря в Украине будут действовать одна иди две очереди отключения света, сообщили в "Укрэнерго". У одних групп потребителей не будет электроснабжения три часа в сутки, у некоторых — девять.

Украинские энергетики занимаются ремонтом оборудования, поврежденного россиянами во время удара 28 ноября. В связи с этим с понедельника 2 декабря продолжаются графики отключения света. О ситуации в энергетической системе говорится в заметке НЭК "Укрэнерго" на странице Facebook.

Сообщение с новыми графиками отключений на 2 декабря появилось в сети около 19 час. 1 декабря. Энергетики объяснили, что ремонтники пытаются восстановить оборудование, которое ВС РФ повредила во время массированного ракетно-дронового удара 28 ноября. Поскольку работы еще не завершены, то украинцы будут иметь сложную систему отключений, в которой в разные периоды суток с 6 до 22 ч. будет то одна очередь, то две.

Отключение света на 2 декабря:

одна очередь будет действовать трижды — с 7 до 8 часов, с 10 до 11, с 19 до 22 (одна очередь — без света до четырех часов);

две очереди будет действовать дважды — с 8 до 10, с 11 до 19 (две очереди — без света до восьми часов).

Графики отключений — Укрэнерго на 2 декабря Фото: Укрэнерго

Графики отключений на 2 декабря — детали от ДТЭК и электросетей

В Telegram-канале ДТЭК в 19:49 опубликовали графики отключений для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей

Киев и Киевская область. У жителей столицы света не будет три часа (группа 2), или четыре часа (группы 3, 4), или семь часов (группа 5), или восемь часов (группы 1 и 6). В Киевской области — такая же сложная система отключений: четыре часа для групп 3 и 4, или шесть часов для групп 1 и 5, или девять часов для групп 2 и 6.

Графики отключений — ДТЭК Киев 2 декабря Фото: ДТЭК Графики отключений — ДТЭК Киевская область 2 декабря Фото: ДТЭК

Днепр и Днепропетровская область. Согласно графикам ДТЭК, украинцы в этом регионе будут без света три часа (группа 2), или четыре часа (группы 3 и 4), или семь часов (группа 6), или восемь часов (группы 1 и 5).

Графики отключений — ДТЭК Днепропетровская область 2 декабря Фото: ДТЭК

Одесса и Одесская область. Обновленные графики отключений в южной области показывают, что сидеть без света будут три часа люди из группы 2, или четыре — из группы 4, или семь часов — из групп 5, 6, или восемь часов — из группы 1.

Графики отключений — ДТЭК Одесская область 2 декабря Фото: ДТЭК

В "Укрэнерго" сообщили, что информацию об очередях и часах можно посмотреть на порталах соответствующих облэнерго: Фокус публиковал полный перечень сайтов с графиками отключений. Также в компании отметили, что графики могут меняться из-за изменения ситуации в системе.

Отметим, 29 ноября энергоэксперт и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о последствиях удара ВС РФ 28 ноября. Харченко пояснил, что россияне применили ракеты с кассетными боеголовками, поэтому территория поврежденных объектов энергетики усыпана зарядами со взрывчаткой. Задержка с ремонтом возникает из-за того, что саперы сначала должны обезвредить взрывчатку, и только тогда энергетики приступят к ремонтам.

Напоминаем, 19 ноября советник премьер-министра Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев24" объявил, когда отменят графики отключения света.