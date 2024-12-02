РФ в ночь на 2 декабря атаковала Украину беспилотниками: есть погибшие и пострадавшие

Российский БпЛА попал в пятиэтажный жилой дом в Тернополе. На верхних этажах загорелся пожар, городской голова Сергей Надал сообщает о погибших и раненых.

Во время ночной атаки "шахедами" 2 декабря вражеские беспилотники двигались по Украине с северо-востока на юго-запад и в направлении Киева. Около 2 часов ночи городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил о попадании в жилой дом. О движении вражеских БпЛА сообщали Воздушные силы ВСУ.

О первых группах российских ударных БпЛА на севере Черниговской области Воздушные силы сообщили в 18:52 01 декабря. Вражеские беспилотники летели с Черниговщины и Харьковщины на запад и юго-запад, впоследствии вражеские БпЛА зафиксировали также на Сумщине, Днепропетровщине и акватории Черного моря в Одесской области. Беспилотники двигались по Полтавской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областям. В Тернополе БпЛА ударил в жилой многоэтажный дом.

О первой группе российских БпЛА Воздушные силы сообщили в 18:52 Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночная атака РФ 2 декабря: воздушная тревога на Киевщине

Глава Киевской МВА Сергей Попко 0 6:12 заявил, что во время ночной атаки "шахедами" Киеву угрожали около двух десятков вражеских дронов.

"Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушная тревога в столице продолжалась 4 с половиной часа. Дронов было немало. И заходили они как раньше — волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", — написал Сергей Попко.

В 6:31 снова была объявлена воздушная тревога в Киевской области. Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА в Киевской и Сумской областях. В 7:06 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве. Официальной информации о последствиях атаки на Киевскую область на момент публикации материала не было.

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы БпЛА Фото: Скриншот

Ночная атака РФ 2 декабря: есть погибшие в Тернополе

Городской голова Тернополя Сергей Надал в 2:03 ночью 02 декабря сообщил об атаке ударными дронами и пожаре в жилом доме.

"Враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы. Все детали — позже. Тревога продолжается. Находитесь в безопасном месте до отбоя", — написал Надал.

Впоследствии городской голова добавил, что в результате попадания есть пострадавшие и медики оказывают им необходимую помощь. По словам Сергея Надала, российский БпЛА попал в верхний этаж многоэтажки. В 2:39 стало известно о погибших и тяжелораненых.

"После попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже и частично третий и четвертые этажи. На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы. Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали", — сообщил городской голова Тернополя.

Городской голова Тернополя сообщил о погибших в результате попадания вражеского БпЛА Фото: скриншот

Председатель Тернопольской ОГА Вячеслав Негода также сообщал об одном погибшем человеке в результате ночной атаки в Тернополе.

"Во время воздушной тревоги враг атаковал Тернополь. Поврежден жилой дом. На месте работают соответствующие службы: тушат пожар и проводят эвакуацию. К сожалению, есть жертвы: есть тяжелораненые, один человек погиб... Искренне сочувствую родным..." — написал глава ОГА.

В ГСЧС Украины так же рассказали, что во время ночной атаки "шахедами" в Тернополе погиб один человек.

"Ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло масштабный пожар. Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто", — сообщили спасатели.

Во время ночной атаки "шахед" попал в жилой дом в Тернополе во время ночной атаки Фото: ГСЧС

Напомним, 28 ноября РФ осуществила массированный обстрел Украины. Вечером 27 ноября россияне атаковали беспилотниками и крылатыми ракетами "Калибр", а под утро следующих суток стратегические бомбардировщики Ту-95 осуществили пуски Х-101. Всего в воздушном пространстве Украины фиксировалось 188 средств воздушного нападения.

В "Укрэнерго" 1 декабря сообщали, что восстановление поврежденного россиянами во время массированного удара энергетического оборудования продолжается, поэтому 2 декабря в стране будут дежурить одну и две очереди отключения света.