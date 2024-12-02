Эвакуировали около 100 человек: новые детали атаки БпЛА РФ по многоэтажке в Тернополе (фото)

В результате попадания российского "шахеда" в многоэтажку в Тернополе погиб один человек, трое ранены. Взрывной волной повреждены окна в соседних домах и школа.

Во время ночной атаки БпЛА сегодня российский шахед попал в жилой пятиэтажный дом в Тернополе. Один человек погиб, трое получили ранения, около 100 жителей дома эвакуировали. О последствиях вражеской атаки сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели сообщили, что во время удара по жилому многоэтажному дому в Тернополе погиб один человек.

"Ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе поврежден многоквартирный дом. Возник масштабный пожар. Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали", — отметили в ГСЧС Украины.

ГСЧС тушили масштабный пожар после попадания в жилой дом в Тернополе Фото: ГСЧС

Также, по словам представителей ГСЧС, взрывная волна повредила окна домов вокруг, соседнюю школу и 20 припаркованных рядом автомобилей. на месте развернули мобильный пункт для помощи пострадавшим.

РФ ударили беспилотником по жилому дому в Тернополе Фото: ГСЧС Спасатели эвакуировали 100 человек из дома в Тернополе Фото: ГСЧС

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщал, что пожар после попадания российского беспилотника охватил квартиры на верхних этажах.

"После попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже и частично третий и четвертые этажи. На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы. Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых", — писал Сергей Надал.

По словам городского головы, для эвакуированных тернополян готовят места временного пребывания.

В Национальной полиции Украины рассказали, что в результате ночной атаки БПЛА на Тернополь погиб 45-летний мужчина, его жена и еще двое жителей эвакуированы с ранениями в больницу. По словам правоохранителей, зафиксировано повреждение 20 квартир, а также 20 автомобилей рядом с домом.

Последствия попадания в жилой дом в Тернополе Фото: Национальная полиция

Напомним, в ночь на 2 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками. Вражеские БпЛА двигались с северо-востока в направлении Киева и на юго-запад.

После предыдущей ночной атаки на Тернопольщину 26 ноября повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Глава областной военной администрации Вячеслав Негода сообщал, что в области более 70% населенных пунктов были без света.