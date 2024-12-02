Эвакуировали около 100 человек: новые детали атаки БпЛА РФ по многоэтажке в Тернополе (фото)
В результате попадания российского "шахеда" в многоэтажку в Тернополе погиб один человек, трое ранены. Взрывной волной повреждены окна в соседних домах и школа.
Во время ночной атаки БпЛА сегодня российский шахед попал в жилой пятиэтажный дом в Тернополе. Один человек погиб, трое получили ранения, около 100 жителей дома эвакуировали. О последствиях вражеской атаки сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели сообщили, что во время удара по жилому многоэтажному дому в Тернополе погиб один человек.
"Ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе поврежден многоквартирный дом. Возник масштабный пожар. Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали", — отметили в ГСЧС Украины.
Также, по словам представителей ГСЧС, взрывная волна повредила окна домов вокруг, соседнюю школу и 20 припаркованных рядом автомобилей. на месте развернули мобильный пункт для помощи пострадавшим.
Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщал, что пожар после попадания российского беспилотника охватил квартиры на верхних этажах.
"После попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже и частично третий и четвертые этажи. На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы. Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых", — писал Сергей Надал.
По словам городского головы, для эвакуированных тернополян готовят места временного пребывания.
В Национальной полиции Украины рассказали, что в результате ночной атаки БПЛА на Тернополь погиб 45-летний мужчина, его жена и еще двое жителей эвакуированы с ранениями в больницу. По словам правоохранителей, зафиксировано повреждение 20 квартир, а также 20 автомобилей рядом с домом.
Напомним, в ночь на 2 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками. Вражеские БпЛА двигались с северо-востока в направлении Киева и на юго-запад.
После предыдущей ночной атаки на Тернопольщину 26 ноября повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Глава областной военной администрации Вячеслав Негода сообщал, что в области более 70% населенных пунктов были без света.