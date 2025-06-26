Взрыв мопеда и "схема" со свиданием: в Киеве хотели убить военного из "Азова" (фото)

Житель Киевской области заложил взрывное устройство в мопед. Когда "азовец" пришел на свидание с девушкой, сотрудники ФСБ дистанционно организовали взрыв.

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За выполнение заказа мужчине обещали щедрую оплату, которую он не получил, сообщила Национальная полиция Украины.

В соцсетях ранее писали, что боец 12-й бригады НГУ "Азов" познакомился с девушкой, которая представилась "Настюша", в чат-боте Telegram "Дайвинчик".

Военный пришел на свидание, ему сказали взять ключи от подъезда в багажнике мопеда, припаркованного у дома. Когда он подошел к транспортному средству, раздался взрыв.

"Девушка" пригласила мужчину в гости и взорвала мопед

В СБУ уточнили, что агент ФСБ пытался ликвидировать в Киеве военного Национальной гвардии.

Следствие установило, что молодой человек искал работу в интернете и в одном из Telegram-каналов с ним связался представитель спецслужб России. Он обещал денежное вознаграждение за диверсии, первой задачей было убийство военного ВСУ.

По указанию куратора парень прибыл в Киев, снял квартиру и по инструкции изготовил взрывчатку. Затем фигурант приобрел скутер, в багажнике которого он спрятал взрывчатку, и доставил его к месту теракта.

Работники ФСБ в это время создали фейковый аккаунт в соцсети от имени девушки и начали общаться с военным.

Взрывчатка сработала, когда военный подошел к мопеду

"Девушка" пригласила мужчину в гости и чтобы попасть в дом, ему нужно было взять ключи в багажнике мопеда. Когда он подошел к нему, взрывчатка сработала.

В СБУ добавили, что россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство, в результате происшествия военный не пострадал.

После этого молодой человек получил новое задание — поджечь военный автомобиль в Прилуках.

Агент ФСБ может оказаться в тюрьме на 10 лет

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове военные 154-й ОМБр ВСУ купили скутер, который взорвался. Транспорт они нашли на сайте объявлений OLX.

Контрразведка СБУ и полиция задержала 19-летнюю девушку, подозреваемую в совершении теракта в Харькове. Выяснилось, что она сделала взрывное устройство дома.