В Киеве с помощью скутера пытались подорвать военного, — соцсети (видео)

Взрывное устройство, по предварительным данным, было заложено под сиденьем транспортного средства. Взрыв прогремел в момент, когда военнослужащий отвернулся и отошел от скутера.

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Инцидент с покушением на военного произошел в Киеве. В телеграмм-канале "Лачен пише" появилась информация о случившемся и кадры самого покушения.

На данный момент известно, что молодой человек познакомился с девушкой, представившейся "Настюшей", в чат-боте Telegram "Дайвинчик". Она пригласила нового знакомого на свидание и назвала адрес.

Когда боец 12-й бригады НГУ "Азов" приехал приехал к дому, указанному в сообщении, она написала, что еще не успела собраться, и предложила ему взять ключи от ее домофона под сиденьем желтого мопеда, припаркованного возле многоэтажки.

Когда он подошел к скутеру, то что-то заподозрил. Как только военнослужащий отвернулся и чуть отошел от транспортного средства, раздался взрыв.

Как видно на кадрах, обломки после взрыва разлетелись по сторонам, а мужчина, бросившись бежать, практически не пострадал.

По предварительным данным, взрывчатка могла содержать селитру.

В СБУ и пресс-службе "Азова" инцидент пока не комментировали.

Покушение в Киеве произошло в тот же день, что и в Харькове, где 21 июня военным 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали подержанный скутер под видом волонтерской помощи. Транспорт взорвался при погрузке. Один из военных погиб, второй получил тяжелые травмы.

25 июня СБУ сообщила о задержании 19-летней харьковчанки, завербованной российскими спецслужбами, которая по их инструкциям изготовила самодельное взрывное устройство и положила его в багажник скутера.

Теперь ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Фокус писал, что глава СБУ Василий Малюк рассказал о готовящемся покушении на Дениса Ермака, брата руководителя ОП Андрея Ермака. Кроме того, в польском Жешуве удалось предотвратить покушение на президента Украины Владимира Зеленского.