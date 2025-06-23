Инженер из Харькова собирался убить брата Андрея Ермака, – СБУ (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали подготовку ликвидации 46-летнего Дениса Ермака – брата руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. За домом, где живет военнослужащий и его семья, следил 14-летний подросток.

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Убийство должен был совершить инженер из Харькова, который приехал в Киев, где и готовился к заданию, полученному от российских спецслужб, сообщил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

По его словам, теракт собирались осуществить до 15:00 15 мая.

"В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до начала. Разумеется, это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Совершить задуманное россиянам мы не дали", – рассказал Малюк журналистам.

Подозреваемый снимал квартиру в Киеве и там же делал взрывчатку

По его словам, Денис Ермак служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, а также уничтожает врага с помощью дронов, из-за чего большую часть времени находится на линии боевого столкновения.

Россияне планировали убить его, когда тот вернется из боевого задания, в Киеве с помощью взрывного устройства. Для этого они нашли человека, который хорошо разбирается в создании СВУ.

"Исполнитель – харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство. Приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты СВП, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру. Поэтому мы полностью контролировали ход событий. Кроме этого, удалось совершить техническое проникновение в его телефон – мы зафиксировали много разговоров, где кураторы прям в деталях управляли всем процессом", – продолжил глава СБУ.

Взрывное устройство содержало множество поражающих элементов

Подозреваемый занимался изготовлением самодельного взрывного устройства четыре ночи.

"Днем он отсыпался, ночью начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы", – отметил Малюк.

За домом, где живет Денис Ермак и его семья, следил 14-летний подросток.

Активировать устройство планировали по месту жительства Дениса Ермака. Вручить "подарок" должен был исполнитель под видом курьера, а активировать взрывчатку кураторы обещали дистанционно.

"Чтобы уничтожить большой джип, достаточно 800 граммов взрывчатки. Здесь было 2,5 кг. В случае подрыва в подъезде не осталось бы ни стен, ни людей", – объяснил генерал-майор.

Российские кураторы полностью контролировали действия своего наемника Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Р***ки очень торопились, им кровь из носа нужно было это сделать. Исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку. Это классическая схема использования "втемную". Исполнитель купил два телефона, один из которых был подсоединен к взрывчатке. У р***ков был слуховой контроль – если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. Однако благодаря профессионализму СБУ этого удалось не допустить", – подытожил он.

Кто такой Денис Ермак

Денис Ермак – младший брат Андрея Ермака. После 2014 года он присоединился к боевым действиям в зоне АТО. Затем он занимал должность внештатного советника одного из заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Когда началось полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, он пошел добровольцем в батальон ТрО.

В апреле 2022-го года он женился на девушке из ТрО.

В 2020-м Ермак-младший угодил в скандал после того, как 29 марта нардеп Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями". В интервью НВ Лерос рассказал, что видеозаписи с якобы братом главы ОП он получил 27 марта на флешке. Но информаторов называть не стал.

Денис Ермак Фото: Скриншот

В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".

Через несколько дней Денис Ермак признал, что на видеозаписях был он, но добавил, что в опубликованных видео не хватает контекста, а кто их записывал – ему неизвестно.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Жешуве польский пенсионер готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, СБУ разоблачила и предотвратила покушение на журналиста Дмитрия Гордона, за подготовкой которого стояла ФСБ.