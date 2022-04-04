Война не помеха: брат главы Офиса президента женился на девушке из ТрО (видео)

Известно, что избранница брата Андрея Ермака пошла защищать Украину с первых дней войны и сейчас является снайпером.

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Родной брат главы Офиса Президента Украины Денис Ермак сыграл свадьбу в военных условиях. Об этом рассказал Андрей Ермак в своем официальном телеграм-канале.

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Денис Ермак женился на девушке, которая служит в отряде территориальной обороны. Брат руководителя Офиса Президента также с первых дней войны стал снайпером в одном из отрядов теробороны. На видео с импровизированной церемонии Денис Ермак и его невеста поклялись друг другу в верности и под скандирования "Гірко, Гірко" закрепили брак поцелуем.

О том, служит ли невеста Ермака-младшего с ним в одном отряде, на данный момент неизвестно.

Сам глава Офиса Президента поздравил брата с важным решением в жизни и добавил, что отсутствовал на свадьбе, но обязательно отметит это событие после победы Украины в войне с Россией. Андрей Ермак также сказал, что гордится своим братом.

[ + – ] Брат Андрея Ермака женился на войне

Брат главы Офиса Президента до войны был частным предпринимателем, а в 2020 году стал фигурантом скандала, когда народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы торгует государственными должностями. После этой публикации Андрей Ермак обратился в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Позже Денис Ермак признал свое присутствие на видео, но отметил, что содержимое разговора вырвано из контекста.

Ранее Андрей Ермак в одном из своих интервью обратился к странам Запада с просьбой дать Украине больше оружия для эффективных действий во время войны с Россией. Руководитель Офиса Президента отметил, что украинские военные испытывают нехватку оружия для продолжения борьбы с агрессором.