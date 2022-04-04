Війна не завада: брат голови Офісу президента одружився з дівчиною з ТрО (відео)

Відомо, що обраниця брата Єрмака пішла боронити Україну з перших днів війни і зараз є снайпером.

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Рідний брат глави Офісу Президента України Денис Єрмак зіграв весілля у воєнних умовах. Про це розповів Андрій Єрмак у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Денис Єрмак одружився з дівчиною, яка служить у загоні територіальної оборони. Брат керівника Офісу Президента також з перших днів війни став снайпером в одному із загонів тероборони. На відео з імпровізованою церемонією Денис Єрмак та його наречена поклялися одне одному у вірності та під скандування "Гірко, гірко" закріпили шлюб поцілунком.

Про те, чи служить наречена Єрмака-молодшого з ним в одному загоні, наразі невідомо.

Сам глава Офісу Президента привітав брата з важливим рішенням у житті та додав, що не був на весіллі, але обов'язково відзначить цю подію після перемоги України у війні з Росією. Андрій Єрмак також сказав, що пишається своїм братом.

[ + – ] Брат Андрія Єрмака одружився з війною

Брат глави Офісу Президента до війни був приватним підприємцем, а 2020 року став фігурантом скандалу, коли народний депутат України від партії "Слуга Народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких Денис Єрмак нібито торгує державними посадами. Після цієї публікації Андрій Єрмак звернувся до Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Пізніше Денис Єрмак визнав свою присутність на відео, але зазначив, що вміст розмови вирваний із контексту.

Раніше Андрій Єрмак в одному зі своїх інтерв'ю звернувся до країн Заходу із проханням дати Україні більше зброї для ефективних дій під час війни з Росією. Керівник Офісу Президента зазначив, що українські військові відчувають нестачу зброї для продовження боротьби з агресором.