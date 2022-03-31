Це не кінець війни: голова ОП Єрмак попросив у країн Заходу більше зброї

ЗСУ не підтвердили відведення ворожої армії в окремих районах бойових дій. Глава ОП заявив, що президент України в протистоянні з агресором налаштований на результат.

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Російські окупанти змінили плани, але це не означає закінчення війни в Україні. Про це сказав голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак в інтерв'ю американському телеканалу CNN, текст якого опублікувала пресслужба ОП.

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Українське військове командування не побачило реального підтвердження відведення військ Росії на окремих напрямках фронту, наголосив він.

Глава ОП заявив про необхідність збільшення обсягів постачання зброї Україні та сподівається, що партнери України розуміють, яку непомірно високу ціну країна платить за свободу.

"У нас недостатньо зброї. Ми потребуємо її для продовження боротьби. Весь світ побачив, що українці — це нація, яка ніколи не припинить боротися. Ми боремося за нашу землю, за весь демократичний світ", — уточнив він.

[ + – ] Відведення військ Росії поки що не зафіксували

Катастрофа у Маріуполі схожа на блокаду Ленінграда

Керівник президентського офісу нагадав про гуманітарну катастрофу в обложеному Маріуполі. За його словами, російські війська не дозволили жителям залишити місто та вивезли тисячі містян в РФ.

Єрмак порівняв гуманітарну катастрофу в Маріуполі з блокадою Ленінграда під час Другої світової війни.

[ + – ] Окупанти оголосили в Маріуполі "режим тиші", він діє з 10 ранку 31 березня Фото: BBC

"Ми наполягаємо, щоб було відкрито гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя", – сказав керівник Офісу Президента.

Зеленський — дуже хоробрий чоловік

Андрій Єрмак акцентував увагу на якості особистості президента України Володимира Зеленського та назвав його дуже хороброю людиною, яка налаштована на результат.

"Він — абсолютний лідер нашої нації. Він людина, яка дає необхідну енергію і хоробрість усім українцям, миру та людям. Я абсолютно впевнений, що світ підтримує українців. І ми переможемо, Україна буде переможцем. Це треба зробити якнайшвидше", — підсумував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що 30 березня Зеленський попросив парламент Норвегії відправити Україні пересувні зенітно-ракетні комплекси NASAMS і протикорабельні ракети "Гарпун".

Глава уряду Словенії Янез Янша цього ж дня підтримав передавання Україні зенітно-ракетних комплексів С-300. Німеччина готується надати Україні приблизно 200 найновіших систем озброєння на 308 млн євро.