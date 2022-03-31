Это не конец войны: глава ОП Ермак попросил у стран Запада больше оружия

ВСУ не подтвердили отвод вражеской армии в отдельных районах боевых действий. Глава ОП заявил, что президент Украины в противостоянии с агрессором настроен на результат.

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Российские оккупанты изменили планы, но это не означает окончание войны в Украине. Об этом сказал глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак в интервью американскому телеканалу CNN, текст которого опубликовала пресс-служба ОП.

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Украинское военное командование не увидело реального подтверждения отвода войск России на отдельных направлениях фронта, отметил он.

Глава ОП заявил о необходимости увеличения объемы поставки оружия Украине и надеется, что партнеры Украины понимают, какую непомерно высокую цену страна платит за свободу.

"У нас недостаточно оружия. Мы нуждаемся в нем для продолжения борьбы. Весь мир увидел, что украинцы – это нация, которая никогда не прекратит бороться. Мы боремся за нашу землю, за весь демократический мир", – уточнил он.

[ + – ] Отвод войск России пока не зафиксировали

Катастрофа в Мариуполе похожа на блокаду Ленинграда

Руководитель президентского офиса напомнил о гуманитарной катастрофе в осажденном Мариуполе. По его словам, российские войска не разрешили жителям покинуть город и вывезли тысячи горожан в РФ.

Ермак сравнил гуманитарную катастрофу в Мариуполе с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

[ + – ] Оккупанты объявили в Мариуполе "режим тишины", он действует с 10 утра 31 марта Фото: BBC

"Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – сказал руководитель Офиса Президента.

Зеленский – очень храбрый человек

Андрей Ермак акцентировал внимание на качествах личности президента Украины Владимира Зеленского и назвал его очень храбрым человеком, который настроен на результат.

"Он – абсолютный лидер нашей нации. Он человек, дающий необходимую энергию и храбрость всем украинцам, миру и людям. Я абсолютно уверен, что мир поддерживает украинцев. И мы победим, Украина будет победителем. Это надо сделать как можно быстрее", – заключил руководитель Офиса президента.

Напомним, что 30 марта Зеленский попросил парламент Норвегии отправить Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун".

Глава правительства Словении Янез Янша в этот же день поддержал передачу Украине зенитно-ракетных комплексов С-300. Германия готовится предоставить Украине около 200 новейших систем вооружения на 308 млн евро.