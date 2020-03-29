Депутат показал, как брат Ермака якобы "торгует госдолжностями". Глава ОП идет в СБУ и ГБР

Нардеп от "СН" Гео Лерос пишет, что опубликованные им видеозаписи – "это еще не все". Ермак ответил: "Лерос перешел "красные линии"

Нардеп от фракции "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

"Доказательство как Ермак через своего брата барыжит госдолжностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и конечно заработок на государстве", – пишет также Лерос.

Кроме того, депутат напомнил о "героях, из-за которых Киев превратился в город ларьков и нелегальных парковок".

"Киноиндустрия тоже помнит мелких жуликов, которые кидали всех, кто не мог постоять за себя. Сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется – отдадут стране поребрика", – добавил он.

Вероятно, нардеп имел ввиду борьбу с МАФами, которую развернула КГГА в 2011 – 2012 годах. СМИ писали, что как раз в том время компания Ермака якобы юридически помогала владельцам ларьков.

Также журналисты узнали, что у компании Ермака якобы был отдельный прайс, в котором цена юридических услуг зависела от уровня незаконности установленного МАФа.

Кроме того, Ермак был и кинопродюсером: он продюсировал два фильма: "Правило боя" и "Черта".

На видео, опубликованных Леросом, слышно, как мужчина, похожий на Дениса Ермака, обсуждает должности в ТРК Украины или Внешэкспоцентре:

"- Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК Украина или Внешэкспоцентр.

- Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей ... В этом плане достаточно легко, – отвечает человек с голосом, похожим на Дениса Ермака.

- Я перекину резюме?".

В конце поста Гео Лерос написал: "Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему... Не спеши отказываться от брата, это еще не все".

Судя по дате записей, все они снимались в конце лета – начале осени 2019 года.

В ответ Андрей Ермак в Facebook заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".

"Прежде всего речь идет об их достоверности, всех фактах, а также кто и по чьему заказу это делал. Как эти записи оказались у Гео Лероса", – добавил Ермак.

Отдельно глава ОП отметил, что он сам, и Лерос, и люди, котоыре понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах это все сделано.

"Я прямо говорил это тебе во время наших последних встречей, при свидетелях. Повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, это это точно они. И ты их перешел", – написал Ермак.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Лерос дал интервью изданию "Цензор.нет", в котором подверг критике подписание Ермаком документа о возможном создании в Минске консультативной группы с ОРДЛО.

Вскоре после этого Зеленский уволил нардепа из своих внештатных советников.