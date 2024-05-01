Отражается на фронте: в разведке Британии назвали последствия коррупции в РФ

По данным аналитиков, ФСБ уже допросила еще одного замминистра вражеского оборонного ведомства, который десятки лет работает с Сергеем Шойгу. Именно коррупция является одной из причин низких показателей оккупантов на фронте.

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Дело против заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова может в ближайшее время затронуть и других чиновников. Связано это с тем, что коррупция — одна из главных проблем вражеских войск. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 1 мая.

По данным аналитиков, расследование в отношении представителей оборонного ведомства продолжается. Теперь оно могло затронуть более высокопоставленного первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Его уже допросила ФСБ, ведь он может являться покровителем Тимура Иванова.

"Цаликов, вероятно, фактически является номером три в иерархии Министерства обороны после министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова. Как и Иванов, Цаликов имеет давние связи с министром обороны Сергеем Шойгу. Он работал под началом Шойгу в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, затем последовал сначала в губернаторство Московской области, а в 2012 году — в МО", — говорится в сообщении.

Отдельно представители британской разведки добавили, что существует реальная возможность дополнительного расследования, которое затронет российского министра финансов Антона Силуанова. Некоторые источники и вовсе говорят о том, что строительные агентства Минобороны РФ построили для него дом.

Соответственно, проблема коррупции в российских ведомствах не новое явление. В 2019 году главный военный прокурор Валерий Петров заявлял, что это "корень большинства проблем в правовом государстве".

"Коррупция была одним из факторов низких показателей России, особенно в начале конфликта в Украине, где коррупция проявлялась в просроченных пайках и некачественных шинах, а также сообщалось о хищениях топлива", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В британской разведке высказались о проблемах с коррупцией в Минобороны РФ Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 24 апреля Фокус писал, что Тимуру Иванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере после проведения спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.