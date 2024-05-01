Відбивається на фронті: у розвідці Британії назвали наслідки корупції в РФ

За даними аналітиків, ФСБ уже допитала ще одного заступника міністра ворожого оборонного відомства, який десятки років працює із Сергієм Шойгу. Саме корупція є однією з причин низьких показників окупантів на фронті.

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Справа проти заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова може найближчим часом торкнутися й інших чиновників. Пов'язано це з тим, що корупція — одна з головних проблем ворожих військ. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 1 травня.

За даними аналітиків, розслідування щодо представників оборонного відомства триває. Тепер воно могло торкнутися більш високопоставленого першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова. Його вже допитала ФСБ, адже він може бути покровителем Тимура Іванова.

"Цаліков, ймовірно, фактично є номером три в ієрархії Міністерства оборони після міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова. Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, потім послідував спочатку в губернаторство Московської області, а в 2012 році — в МО", — йдеться в повідомленні.

Окремо представники британської розвідки додали, що існує реальна можливість додаткового розслідування, яке торкнеться російського міністра фінансів Антона Сілуанова. Деякі джерела і зовсім говорять про те, що будівельні агентства Міноборони РФ побудували для нього будинок.

Відповідно, проблема корупції в російських відомствах не нове явище. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявляв, що це "корінь більшості проблем у правовій державі".

"Корупція була одним із чинників низьких показників Росії, особливо на початку конфлікту в Україні, де корупція проявлялася в прострочених пайках і неякісних шинах, а також повідомлялося про розкрадання палива", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці висловилися про проблеми з корупцією в Міноборони РФ Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 24 квітня Фокус писав, що Тимуру Іванову висунули обвинувачення в отриманні хабаря в особливо великому розмірі після проведення спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.