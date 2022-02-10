ДТП с нардепом Трухиным: патрульные сообщили ГБР, что видео с камер полицейских было удалено

Видеозаписи с нагрудных камер патрульных полицейских, находившихся на месте ДТП, удалили, поскольку истек их срок хранения.

В ответ на запрос Государственного бюро расследований (ГБР) патрульная полиция сообщила, что видео с места аварии с участием народного депутат Александра Трухина было удалено, поскольку истек 3–дневный срок хранения записи. Об этом информирует "Бабель".

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Издание сообщает, что ведомство предоставило им хронологию своих запросов к патрульным по предоставлению видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП. Как оказалось, 25 августа 2021 года в патрульную полицию поступил запрос следователя Национальной полиции о предоставлении видеозаписей с нагрудных камер, но на него не ответили.

После этого, как сообщают журналисты, 3 сентября к патрульным обратился уже следователь ГБР, в том числе и по электронной почте. Однако спустя 25 дней, а именно 28 сентября, последовал ответ, в котором ГБР уведомили, что видеозаписи были удалены, поскольку их 30-дневный срок хранения окончился.

Также в ГБР рассказали, что их сотрудники не запрашивали через суд видеозаписи с камер, поскольку суду необходимы основания для такого запроса, а именно — информация о том, что такие записи есть. Поэтому запроса из суда не было, так как патрульные сообщили, что видео удалено.

Напомним, что Государственного бюро расследований опубликовало видео с камер наблюдений на трассе между Полтавой и Киевом, на котором видно, что за рулем находился человек в красной одежде. По словам сотрудников ведомства, ими были изучены все видеоматериалы из камер, которые были установлены на данном участке трассы.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что намерено максимально быстро расследовать дело нардепа Александра Трухина, поскольку хотят прекратить спекуляции с этой темой.