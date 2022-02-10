ДТП із нардепом Трухіним: патрульні повідомили ДБР, що відео з камер поліцейських було видалено

Відеозаписи з нагрудних камер патрульних поліцейських, які перебували на місці ДТП, видалили, оскільки закінчився термін їх зберігання.

У відповідь на запит Державного бюро розслідувань (ДБР) патрульна поліція повідомила, що відео з місця аварії за участю народного депутата Олександра Трухіна було видалено, оскільки минув 3-денний термін зберігання запису. Про це повідомляє "Бабель".

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Видання повідомляє, що відомство надало їм хронологію своїх запитів до патрульних щодо надання відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП. Як виявилося, 25 серпня 2021 року до патрульної поліції надійшов запит слідчого Національної поліції щодо надання відеозаписів із нагрудних камер, але на нього не відповіли.

Після цього, як повідомляють журналісти, 3 вересня до патрульних звернувся вже слідчий ДБР, зокрема й електронною поштою. Однак через 25 днів, а саме 28 вересня, була відповідь, у якій ДБР повідомили, що відеозаписи були видалені, оскільки їх 30-денний термін зберігання закінчився.

Також у ДБР розповіли, що їхні співробітники не запитували через суд відеозаписи з камер, оскільки суду потрібні підстави для такого запиту, а саме інформація про те, що такі записи є. Тому запиту із суду не було, оскільки патрульні повідомили, що відео видалено.

Нагадаємо, що Державного бюро розслідувань опублікувало відео з камер спостережень на трасі між Полтавою та Києвом, на якому видно, що за кермом перебувала людина у червоному одязі. За словами співробітників відомства, ними було вивчено всі відеоматеріали з камер, які були встановлені на цій ділянці траси.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що має намір максимально швидко розслідувати справу нардепа Олександра Трухіна, оскільки хочуть припинити спекуляції із цією темою.