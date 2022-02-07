ДБР опублікувало відео з камер на трасі, які зняли автомобіль Трухіна перед ДТП

Декілька камер відеоспостереження зафіксували, що до аварії автомобілем Audi A8 керувала людина в червоній кофті.

За кермом автомобіля Audi A8, в якому знаходився нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, від Полтави до Борисполя знаходилася людина в червоній кофті. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За даними відомства, слідчі вивчили матеріали з усіх камер відеоспостереження, встановлених від Полтави до Борисполя. На відео, як стверджують у ДБР, чітко видно, що за кермом автомобіля Audi A8, в якому також був нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін,сидів чоловік у червоній кофті.

ДТП на Бориспільській трасі сталася на ділянці дороги, на якій демонтували камери відеоспостереження, тому слідчі поки не встановили, хто саме керував транспортним засобом на момент аварії.

[ + – ] Відео з автомобілем Audi A8 Олександра Трухіна до ДТП під Києвом

Як розповідають у ДБР, у рамках розслідування інциденту зі "слугою народу" Олександром Трухіним правоохоронці провели вже чотири експертизи, п'ята — триває. За її результатами силовики зможуть встановити особу водія Audi A8, який потрапив у ДТП.

За даними пресслужби, Держбюро також звернулося до видання "Українська правда" з проханням передати відео, які використали в розслідуванні, а також вказати джерела їхнього походження. Окрім цього, слідчі встановлять, чому журналісти не надали в МВС зазначені матеріали.

У ДБР запевнили, що патрульному поліцейському Сергію Петрику, який одним із перших прибув на місце ДТП за участю Олександра Трухіна, не планують вручати підозру.

[ + – ] Відео з автомобілем Audi A8 Олександра Трухіна до ДТП під Києвом

Варто нагадати, що 1 лютого видання "Українська правда" опублікувало розслідування, присвячене ДТП під Києвом за участю "слуги народу" Олександра Трухіна. У матеріалі журналісти використали відео з нагрудної камери поліцейського, який одним із перших прибув на місце аварії. На опублікованих кадрах видно, як "слуга народу" Олександр Трухін намагався "договоритися" з правоохоронцем та пропонував "торбу зі 150 тисячами".

2 лютого нардеп від президентської фракції відреагував на розслідування "УП" і повідомив, що готовий скласти мандат. Олександр Трухін наголосив, що не приховував свого бажання залишити місце ДТП.

7 лютого на допит до ДБР прибув патрульний Сергій Петрик, який відмовився "домовлятися" з народним депутатом після аварії під Києвом.